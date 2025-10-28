Concorsi pubblici, i bandi di novembre: oltre 9.000 mila assunzioni

Quali concorsi sono e i requisiti

Roma – Per chi è alla ricerca di un’occupazione, magari nel settore della pubblica amministrazione, sono aperti numerosi bandi di concorso. Oltre 9000 mila assunzioni rivolte a candidati sia diplomati sia laureati, ma anche a chi possiede la licenza media. Molti di questi non richiedono esperienza specifica.

Concorso per Avvocatura di Stato, Consiglio e Tar: 133 posti

Il concorso prevede la copertura di 133 posti di lavoro, di cui 32 nell’Area dei Funzionari e 101 in quella degli Assistenti, a tempo indeterminato con sedi di lavoro in tutta Italia, dal Nord al Sud. La selezione è rivolta a diplomati per il profilo di Assistente (vale qualsiasi diploma di maturità), e ai laureati, per il profilo di Funzionario (anche con laurea triennale). Per partecipare è necessario presentare la domanda entro il 14 novembre 2025.

Concorso MAECI

Al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) si cercano 18 figure a tempo indeterminato. I posti disponibili sono divisi tra attività economiche, commerciali e statistiche con competenze in materia di promozione della crescita e degli scambi internazionali e di dazi (EXPORT) e la funzionari tecnico-informatici e delle telecomunicazioni con competenze in materia di infrastrutture ICT, applicativi e sicurezza informatica (CYBER). Per potersi candidare è necessario essere in possesso di laurea e le domande devono essere inviate entro il 19 novembre 2025 .

Concorso Ama Roma: due bandi

L’Azienda Ama di Roma ha indetto una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 100 Addetti alle attività di spazzamento con l’ausilio di veicoli, raccolta e tutela del territorio. Per poter partecipare al bando di concorso è richeista una licenza media e una minima esperienza pregressa. Gli interessati possono presentare la domanda entro il 10 novembre 2025 . L’azienda ha indetto una selezione pubblica per 12 apprendisti laureati in Economia, Giurisprudenza e Ingegneria. In questo caso le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 4 novembre 2025.

Puglia, concorso per diplomati e laureati

La Centrale Unica di Reclutamento (CUR) “MonoPolis”, in Puglia, ha indetto nuovi concorsi per diplomati e laureati. Sono otto gli avvisi di selezione unica per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei in profili amministrativi, tecnici, informatici e anche assistenti sociali e agenti di polizia locale. Dall’elenco sarà possibile attingere per assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, presso il Comune di Monopoli, il Comune di Polignano a Mare e il Comune di Castellana Grotte o presso gli enti locali della Puglia che, anche dopo la data di pubblicazione degli avvisi, avranno

Concorso forze armate per 8095 posti tra esercito

Un maxi concorso che riguarda esercito, aeronautica e guardia di finanza. L’Esercito è alla ricerca di 6000 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). La procedura è rivolta a civili in possesso di licenza media. Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 12 novembre 2025 . Per il concorso della Guardia di Finanza si ricercano 1985 Allievi Finanzieri. La selezione pubblica è aperta a militari e a civili diplomati o, se sprovvisti di diploma, in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2025 2026. Le domande di ammissione devono essere inviate entro il 21 novembre 2025. Il Concorso per Marescialli dell’Aeronautica Militare, a nomina diretta, prevede la nomina di 70 Marescialli per la Categoria Supporto, Specialità Sanità / Informatica e Cibernetica / Servizi Tecnici. La selezione pubblica è aperta a laureati civili e militari, e le domande devono essere presentate entro il 5 novembre 2025 . Infine, il concorso per 40 Marescialli dell’Esercito, nomina diretta, con la Specializzazione Sanità, è aperta a militari e a civili laureati. È possibile presentare la domanda entro il giorno 8 novembre 2025 .

Concorso Vigili del Fuoco

Il Ministero dell’Interno ha bandito un nuovo concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 52 ispettori logistico – gestionali. La selezione pubblica è rivolta a diplomati ed è possibile candidarsi entro il 6 novembre 2025. Il Ministero ha bandito anche il concorso per vice direttori sanitari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. La selezione pubblica è rivolta a medici e prevede la copertura di 33 posti di lavoro. È possibile candidarsi entro il 21 novembre 2025.

Il Ministero della Giustizia ha indetto il concorso in Magistratura per il 2026, finalizzato alla selezione di 450 Magistrati ordinari. Al concorso possono accedere laureati in Giurisprudenza, compresi i neolaureati, senza più l’obbligo di frequenza di tirocini o scuole di specializzazione per le professioni legali né l’abilitazione alla professione forense. La domanda deve essere presentata entro il 24 novembre 2025.

Concorso Banca d’Italia per 60 laureati

La Banca d’Italia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 60 laureati nei ruoli di Esperti e Assistenti con orientamento giuridico. Possono partecipare al concorso colore che sono in possesso di laurea triennale e magistrale. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il giorno 3 novembre 2025.

Concorso Camera dei Deputati

La Camera dei Deputati, uno dei due organi che compongono il Parlamento italiano, ha indetto il concorso per 15 Collaboratori Tecnici dei servizi audiovisivi. La selezione pubblica è aperta a candidati diplomati (vale qualsiasi diploma di maturità). Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 13 novembre 2025. Il bando e tutte le informazioni sono in questa pagina.

Concorso CNR, si cercano 20 laureati

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha indetto nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di 20 laureati, a tempo determinato o indeterminato, da assegnare a diverse sedi in Italia. Il termine ultimo per l’invio delle candidature va dal 2 al 5 novembre 2025.

MASAF, il concorso per dirigenti

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha pubblicato un bando di concorso per dirigenti. Si mettono a bando 6 posti di lavoro a tempo indeterminato. Selezione aperta ai laureati. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il giorno 8 novembre 2025.

Università Milano Bicocca, 8 funzionari

L’Università di Milano ricerca 8 figure da inserire nell’Area dei Funzionari, settore professionale amministrativo – gestionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze dell’Area della Ricerca e Terza Missione. Gli interessati devono candidarsi entro il 14 novembre 2025.

Concorso per amministrativi all’Università La Sapienza Roma

L’Università La Sapienza di Roma, nel Lazio, ha indetto un concorso per profili amministrativi – Area delle Elevate Professionalità – Settore amministrativo-dipartimentale. La selezione pubblica è rivolta a candidati laureati e prevede l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per candidarsi c’è tempo fino al 14 novembre 2025.

Liguria, concorso rivolto alle categorie protette

L’ASL 3 della Regione Liguria ha indetto un nuovo concorso per l’assunzione di Coadiutori Amministrativi Senior / ADO. Si cercano 19 professionisti a tempo indeterminato. Il concorso è riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 20 novembre 2025.

Emilia Romagna, Concorsi per operatori culturali e amministrativi

Il Comune di Ravenna, situato in Emilia Romagna, ha indetto nuovi concorsi per operatori culturali e amministrativi. Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati a tempo indeterminato. Per candidarsi c’è tempo fino al 17 novembre 2025 .

Concoros per 95 marinai

L’Ente Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como ha indetto un concorso per 95 marinai. La selezione pubblica è rivolta a diplomati ed è finalizzata all’assunzione a tempo determinato, per la stagione primavera estate 2026. Per candidarsi c’è tempo fino al 22 novembre 2025 .

