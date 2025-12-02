Concorsi pubblici in scadenza a dicembre: oltre 4.000 mila assunzioni

Roma – Per molti candidati il mese di dicembre rappresenta l’ultima finestra utile dell’anno per partecipare a concorsi pubblici e tentare l’ingresso stabile nella Pubblica Amministrazione. Numerosi bandi stanno infatti per chiudere, offrendo posti a tempo indeterminato in settori che vanno dalla sanità alla vigilanza ispettiva, fino alla ricerca e all’amministrazione. Laureati, diplomati e profili tecnici hanno quindi davanti a sé una delle ultime occasioni per ottenere un impiego stabile. Qui di seguito una panoramica sui bandi principali con relative scadenze.

INPS–INAIL per 448 ispettori di vigilanza

INPS e INAIL hanno indetto una selezione comune per assumere 448 ispettori di vigilanza nell’Area dei Funzionari, con contratti a tempo indeterminato e sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. Il concorso è aperto anche ai possessori di laurea triennale. Le candidature devono essere inviate entro il 10 dicembre 2025.

AGEA: selezione per 13 assistenti diplomati

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha pubblicato un bando rivolto a candidati in possesso del diploma di maturità, senza limiti di età né richieste di esperienza pregressa. Sono disponibili 13 posti come assistenti, inquadrati al livello B1, con contratto a tempo indeterminato. Le domande devono essere presentate entro il 6 dicembre 2025.

AGCM: 50 praticanti per l’Autorità Antitrust

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto la selezione per 50 praticanti, da inserire in un percorso formativo della durata di 12 mesi presso gli uffici dell’ente. Il bando è destinato a giovani con formazione giuridica, economica, statistica o in ambiti archivistici e bibliotecari. Previsto un rimborso spese di 1.000 euro mensili. Le candidature vanno inoltrate entro l’8 dicembre 2025.

Agenzia Spaziale Italiana: posti per tecnologi e CTER

L’ASI ha pubblicato due procedure concorsuali per la sede di Roma. La prima, in scadenza il 3 dicembre, prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 16 tecnologi di III livello nell’Area tecnico-scientifica. La seconda, con termine al 17 dicembre, riguarda 2 posti per collaboratori tecnici (CTER) di VI livello.

Presidenza della Repubblica: concorso per 10 coadiutori amministrativi

Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica seleziona 10 coadiutori amministrativi, con tre posti riservati al personale interno. È richiesto un diploma quinquennale e l’età massima è fissata a 40 anni (45 per i dipendenti di altri organi costituzionali o della PA). Le domande devono essere presentate entro il 18 dicembre 2025.

Regione Puglia: bando per 1.000 OSS

La Regione Puglia ha avviato una maxi-selezione per 1.000 Operatori Socio Sanitari, con contratti a tempo indeterminato destinati alle aziende sanitarie regionali. Per partecipare sono richiesti licenza media e qualifica di OSS. Il termine per presentare domanda è il 22 dicembre 2025.

Regione Puglia: concorso per 1.000 infermieri

Oltre al concorso per OSS, la Regione Puglia ha pubblicato anche il bando per l’assunzione di 1.000 infermieri, gestito dalla ASL Bari. Sono ammessi candidati con laurea in Infermieristica, diploma universitario o titoli equivalenti, oltre all’iscrizione all’albo professionale. Le candidature si chiudono il 22 dicembre 2025.

INFN: 45 tecnologi a tempo indeterminato

L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare cerca 45 tecnologi di III livello, distribuiti in 19 procedure distinte, ciascuna legata a una sede specifica dell’ente. È richiesta una laurea magistrale in discipline scientifiche (Fisica, Ingegneria, Informatica, Matematica, Chimica, Biologia o equivalenti). La scadenza è fissata al 17 dicembre 2025.

Esercito Italiano: selezione per 47 ufficiali

L’Esercito ha bandito un concorso per 47 ufficiali in ruoli speciali, nelle Armi combattenti e nel Corpo Sanitario. È necessario possedere almeno una laurea triennale; per il Corpo Sanitario sono valutati positivamente master e specializzazioni aggiuntive. Il termine ultimo è il 17 dicembre 2025.

IVASS: concorso per 15 esperti

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni assume 15 esperti con profili economico-aziendali, destinati alla sede di Roma. I contratti saranno a tempo indeterminato e i vincitori verranno inquadrati al livello professionale 1 dell’area manageriale. La scadenza è fissata al 22 dicembre 2025.

ASL 4 Liguria: 100 posti per infermieri

La ASL 4 della Liguria ha avviato un concorso per 100 infermieri, ripartiti equamente tra ASL 4 Chiavari e ASL 5 La Spezia (50 posti ciascuna). I candidati potranno indicare una sola sede. Il termine per presentare domanda è il 18 dicembre 2025.

Policlinico San Martino Genova: 641 assunzioni per infermieri

L’IRCCS Policlinico San Martino ha pubblicato un bando per 641 infermieri a tempo indeterminato, distribuiti su cinque enti sanitari dell’area metropolitana di Genova. I posti sono così suddivisi: 170 per il Policlinico San Martino, 353 per l’ASL 3, 75 per l’Ospedale Galliera, 38 per il Gaslini e 5 per l’Ospedale Evangelico Internazionale. Le candidature scadono il 18 dicembre 2025.