Concorso al Libero Consorzio di Ragusa, Dipasquale (PD): “Trasmesse alla Procura le notizie di stampa, opportuno fare piena luce sulla vicenda”

Ragusa – “Ho trasmesso alla Procura della Repubblica di Ragusa gli articoli di stampa relativi al concorso per un posto di dirigente amministrativo al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, affinché l’autorità giudiziaria possa esaminare le circostanze riportate e valutare, nella propria autonomia, l’eventuale necessità di approfondimenti”.

Lo dichiara l’onorevole Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, intervenendo sulla vicenda del concorso pubblico che, a fronte di circa 70 candidati iniziali, si è concluso con appena due idonei.

“Le ricostruzioni giornalistiche – spiega Dipasquale – evidenziano alcune circostanze che ritengo meritino attenzione. Naturalmente, nessuna di quelle riportate dalla stampa costituisce di per sé la prova di un’irregolarità e non è mia intenzione formulare accuse nei confronti di chicchessia. Ritengo tuttavia che, quando emergono interrogativi su una procedura concorsuale pubblica, sia doveroso fare in modo che ogni elemento possa essere esaminato nelle sedi competenti. È per questa ragione che ho ritenuto opportuno trasmettere gli articoli alla Procura, rimettendo esclusivamente alle valutazioni dell’autorità giudiziaria ogni eventuale iniziativa”.

“La trasparenza, l’imparzialità e il rispetto del merito devono essere garantiti in ogni procedura di selezione pubblica, a maggior ragione quando si tratta di individuare figure chiamate a ricoprire incarichi dirigenziali e quando emergono ombre che, apparentemente, fanno sorgere più di un dubbio diventa indispensabile fare chiarezza nell’interesse di tutti”, conclude Dipasquale.

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