Concorso al Libero consorzio di Ragusa, l’on. Campo: “Presenteremo richiesta di accesso agli atti”

Ragusa – “Presenteremo specifiche richieste di accesso agli atti per approfondire le modalità di svolgimento del concorso da dirigente amministrativo al Libero consorzio comunale di Ragusa, i criteri di valutazione e la composizione della commissione esaminatrice”. Lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, a seguito delle notizie di stampa, emerse nelle ultime ore. “Da 71 candidati a soltanto due idonei al termine delle prove. Un risultato che ovviamente, da solo, non dimostra alcuna irregolarità, ma che assume particolare rilevanza alla luce delle informazioni che stanno emergendo sui due candidati classificati, ovvero Fabio Melilli e Antonio Barracca. Una vicenda sulla quale riteniamo necessario fare piena luce. Il primo classificato, Fabio Melilli, ricopre già incarichi di responsabilità al Comune di Comiso, guidato da Maria Rita Schembari, oggi anche presidente del Libero Consorzio. Il secondo, Antonio Barracca, sarebbe invece il figlio dell’ex magistrato Salvatore Barracca, referente dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l’Ordine dei commercialisti di Ragusa. Una serie di collegamenti che impongono quantomeno un approfondimento. Ma c’è un ulteriore aspetto che merita attenzione. Secondo le informazioni emerse, proprio l’organismo di cui Barracca è referente avrebbe seguito la procedura di concordato minore del deputato regionale di Fratelli d’Italia Giorgio Assenza, che come tutti sappiamo è il principale sostenitore politico della presidente Schembari, nella cui Giunta comunale fra l’altro siede anche il figlio Giovanni. Si tratta di circostanze sulle quali occorre distinguere le coincidenze dai fatti da verificare, senza formulare accuse né conclusioni affrettate».

«Per questo presenteremo specifiche richieste di accesso agli atti – continua la deputata Campo –, non solo per approfondire le modalità di svolgimento del concorso, ma anche per verificare, attraverso la documentazione legittimamente accessibile, quale organismo abbia effettivamente seguito la procedura di sovraindebitamento di Giorgio Assenza e chi ne abbia ricevuto l’incarico specifico. Peraltro, in altri procedimenti di sovraindebitamento, secondo quanto riportato da organi di stampa, l’identità del gestore incaricato risulta pubblicamente consultabile, mentre nel caso di Giorgio Assenza non si è riusciti a individuarla nella documentazione disponibile. Una differenza che merita, anch’essa, di essere chiarita».

«Non intendiamo restare spettatori mentre l’opinione pubblica si interroga sulla vicenda, perché pensiamo che la massima trasparenza sia lo strumento idoneo per fugare ogni possibile dubbio. D’altronde, quando si parla di incarichi pubblici e di rapporti tra politica, amministrazione e organismi professionali, ogni interrogativo merita una risposta documentata in modo si abbia l’assoluta certezza che si stia operando seguendo principi meritocratici. Fin troppe volte abbiamo assistito ad affidamenti di ruoli apicali secondo logiche di appartenenza politica. Per noi è una questione di credibilità delle istituzioni, prima ancora che di responsabilità individuali», conclude la deputata del Movimento 5 Stelle.

© Riproduzione riservata