Concorso all’ex Provincia di Ragusa, il caso si allarga: commissari scelti senza sorteggio, il presidente è anche assessore a Gibellina

Ragusa – Due candidati chiedono di ripetere l’orale, mentre due deputati regionali sollecitano la magistratura a fare luce sulla selezione. Nuovi interrogativi sulla commissione che ha giudicato i 70 aspiranti, ridotti a due soli idonei.

Il caso del concorso per dirigente amministrativo al Libero Consorzio comunale di Ragusa si allarga. Dopo la nostra prima inchiesta, emergono nuovi elementi sulla composizione della commissione esaminatrice che alimentano gli interrogativi sulla regolarità della selezione. I commissari sono stati scelti direttamente da un dirigente, senza il sorteggio previsto dal regolamento dell’ente. E il presidente della commissione, Vito Antonio Bonanno, segretario generale dell’ex Provincia, al momento della nomina ricopriva già una carica politica: quella di assessore al Comune di Gibellina, in provincia di Trapani. Intanto due candidati chiedono di ripetere la prova orale, mentre due deputati regionali hanno sollecitato la magistratura a fare piena luce sulla vicenda.

La selezione, che ha visto ridursi i 70 aspiranti iniziali a due soli idonei, Fabio Melilli e Antonio Barracca, finisce così nuovamente sotto i riflettori. Al centro dell’attenzione non ci sono più soltanto i rapporti istituzionali e familiari dei due candidati risultati idonei, ma anche le modalità con cui è stata costituita la commissione chiamata a valutarli.

La determina n. 708 del 16 giugno 2026 ricostruisce la scelta degli esaminatori. Il 29 aprile era stata costituita una commissione interna incaricata di individuare i componenti. Davanti all’impedimento comunicato dai suoi membri per motivi di servizio, il dirigente Raffaele Falconieri aveva deciso di «avocare a sé la scelta e la individuazione» dei commissari. Con l’assistenza di due funzionarie, aveva quindi esaminato i curricula e individuato i nominativi. Le operazioni sono raccolte in un verbale aperto il 29 maggio e chiuso il 12 giugno, conservato agli atti.

Il nodo è il rispetto del regolamento dell’ente. Il testo approvato nel 2019, pubblicato sul sito istituzionale, prevede all’articolo 20 che il dirigente del Personale nomini i commissari dopo il sorteggio. Stabilisce inoltre che il presidente venga eletto dagli stessi componenti della commissione. La determina, invece, indica direttamente alla presidenza Vito Antonio Bonanno.

Ma è proprio la posizione di Bonanno ad aprire un secondo fronte. Il segretario generale del Libero Consorzio è stato nominato assessore al Comune di Gibellina il 9 giugno 2026, sette giorni prima della determina che lo indica presidente della commissione esaminatrice.

Una circostanza che pone un interrogativo sulla compatibilità tra l’incarico politico e la partecipazione alla commissione di concorso.

L’articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 165/2001 e l’articolo 9 del DPR 487/1994 prevedono limitazioni alla presenza di titolari di cariche politiche nelle commissioni esaminatrici.

Due questioni, dunque, restano aperte: perché i commissari sono stati individuati attraverso la valutazione dei curricula anziché mediante sorteggio? E sulla base di quali verifiche Bonanno è stato nominato presidente nonostante la carica di assessore comunale?

Non è noto, allo stato, se la posizione politica di Bonanno sia stata oggetto di una specifica valutazione di compatibilità e se siano state acquisite le relative dichiarazioni.

Nel frattempo il concorso è oggetto di contestazioni da parte di due candidati, che hanno chiesto di ripetere la prova orale. Entrambi mettono in discussione i criteri di valutazione e l’attribuzione dei punteggi relativi alle capacità manageriali e relazionali. Secondo quanto sostenuto nelle loro istanze, la prova si sarebbe svolta senza un’effettiva interlocuzione con gli esaminatori, circostanza che, a loro giudizio, renderebbe discutibile la valutazione di quelle competenze.

Alle contestazioni dei candidati si aggiunge la richiesta di due deputati regionali di fare piena luce sulla vicenda attraverso l’intervento della magistratura.

La prima puntata della nostra inchiesta aveva ricostruito i rapporti istituzionali e familiari dei due idonei: Fabio Melilli, componente dello staff della presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari, e Antonio Barracca, figlio di un ex magistrato che ha ricoperto incarichi nell’ambito dell’organismo di composizione della crisi collegato alla vicenda del concordato del deputato regionale Giorgio Assenza. Rapporti che, da soli, non dimostrano irregolarità nella selezione, ma che hanno contribuito ad accendere l’attenzione pubblica sul concorso.

Adesso l’attenzione si sposta sugli atti amministrativi e sulla formazione della commissione.

Non si tratta più soltanto di interrogarsi sull’esito di un concorso che ha prodotto due idonei su 70 aspiranti. Occorre verificare se le regole previste per la scelta degli esaminatori siano state rispettate, se esistessero motivazioni giuridicamente valide per discostarsene e se la posizione del presidente fosse compatibile con l’incarico ricevuto.

Perché prima ancora di stabilire chi abbia vinto un concorso pubblico, occorre accertare che chi era chiamato a giudicare sia stato scelto nel rispetto delle regole.

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