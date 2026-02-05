Concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026: 73 posti a tempo indeterminato. C’è Modica

Palermo – È stato pubblicato il bando per il Concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026, una selezione pubblica per titoli e prova di guida finalizzata all’assunzione di 73 Operatori di Esercizio presso l’Azienda Siciliana Trasporti SpA. I posti disponibili sono a tempo indeterminato e full time, inquadrati al parametro retributivo 140 del CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000.

Il Concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026 rappresenta un’importante opportunità per chi possiede la patente D e il CQC persone e desidera lavorare nel settore del trasporto pubblico locale in Sicilia. Le sedi di lavoro sono distribuite su tutto il territorio regionale, nelle città di Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Trapani e Modica.

Dalla graduatoria finale, valida 36 mesi, AST SpA potrà attingere anche per ulteriori assunzioni. In questo articolo troverai tutte le informazioni sul bando: requisiti, modalità di presentazione della domanda, prove d’esame, punteggi e come prepararti al meglio per il Concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026.

Il Concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026 prevede l’assunzione di 73 Operatori di Esercizio (conducenti di autobus), inquadrati nell’Area professionale 3, parametro retributivo 140, del CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000.

Il contratto offerto è a tempo indeterminato full time. Dalla graduatoria finale, AST SpA potrà inoltre attingere per ulteriori assunzioni nel corso dei 36 mesi di validità della stessa.

Le sedi di lavoro sono distribuite su tutto il territorio della Regione Siciliana, in particolare presso: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Trapani e Modica. Il candidato idoneo potrà esprimere la propria preferenza di sede, compatibilmente con il fabbisogno aziendale e la posizione in graduatoria.

Per partecipare al Concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026 è necessario possedere, alla data di pubblicazione del bando, i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea (o condizioni equiparate ex art. 38 D.Lgs. 165/2001);

Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media). I titoli conseguiti all’estero devono essere corredati da provvedimento di equipollenza;

Patente di guida categoria D, in corso di validità;

Certificato di abilitazione professionale CQC persone (Carta di Qualificazione del Conducente), in corso di validità;

Idoneità fisica e psico-attitudinale per lo svolgimento delle mansioni di conducente di linea, comprovata da apposita certificazione medica da allegare alla domanda;

Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza e godimento dei diritti civili e politici;

Assenza di condanne penali, anche non definitive, per specifiche categorie di reati indicate nel bando (delitti contro la PA, l’ordine pubblico, la persona, il patrimonio, la libertà sessuale, stupefacenti);

Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da una pubblica amministrazione;

Non essere stati dichiarati inidonei a titolo definitivo alla medesima mansione in precedenti visite assuntive.

Tutti i requisiti devono permanere anche al momento dell’eventuale assunzione.

Bando ufficiale: Scarica il PDF del bando

Prove d’Esame e Punteggi La selezione del Concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026 si articola in una valutazione dei titoli e in una prova pratica di guida. È inoltre prevista una possibile prova preselettiva. Eventuale Prova Preselettiva Se le domande di partecipazione superano le 300 unità, AST SpA si riserva di effettuare una prova preselettiva consistente in un test a risposta multipla sulle seguenti materie: Normativa e nozioni relative al Codice della Strada ;

; Disciplina per l’acquisizione della CQC ;

; Conoscenza dei mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano. Saranno ammessi alla fase successiva i primi 300 candidati in graduatoria, oltre agli eventuali pari merito all’ultimo posto utile. Il punteggio della preselezione non concorre al punteggio finale. Valutazione dei Titoli (max 30 punti) Titolo Punteggio Diploma di scuola superiore di secondo grado 8 punti Laurea 4 punti Corso BLS-D 4 punti Corso di primo soccorso 4 punti Corso di formazione antincendio 4 punti Patente di guida DE 4 punti Conoscenza lingua inglese (certificato livello minimo A2) 2 punti Esperienza Lavorativa (max 20 punti) I punteggi per le esperienze in mansioni di guida NCC sono cumulabili con una delle esperienze in mansioni di guida TPL: Esperienza Punteggio Guida autobus TPL superiore a 7 anni 15 punti Guida autobus TPL superiore a 5 anni 10 punti Guida autobus TPL superiore a 3 anni 7 punti Guida autobus NCC superiore a 2 anni 5 punti Prova Pratica di Guida (max 50 punti) La prova pratica consiste nella guida di un autobus su un tragitto minimo di 20 km, con durata minima di 15 minuti. La Commissione valuterà l’abilità di guida e la corretta osservanza del Codice della Strada, attribuendo un punteggio da 1 a 50 punti ai candidati dichiarati idonei. La prova potrà essere videoregistrata.

📅 Come e Quando Presentare Domanda La domanda di partecipazione al Concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026 deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello “Allegato A” disponibile sul sito dell’ente, compilato in ogni sua parte e sottoscritto. ⏰ Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S. n. 5 del 30 gennaio 2026), ovvero entro il 1° marzo 2026 circa. La domanda può essere inviata con una delle seguenti modalità: Consegna a mano presso gli Uffici amministrativi di AST SpA, Via Caduti senza Croce n. 28, Palermo, in busta chiusa con la dicitura “Selezione Operatori di Esercizio a tempo indeterminato 2026”;

presso gli Uffici amministrativi di AST SpA, Via Caduti senza Croce n. 28, Palermo, in busta chiusa con la dicitura “Selezione Operatori di Esercizio a tempo indeterminato 2026”; Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: [email protected] Documenti da Allegare Documento di identità valido (fronte-retro);

Patente di guida D e CQC (fronte-retro);

Eventuale patente DE, se posseduta;

Certificazione medica di idoneità fisica e psico-attitudinale;

Eventuale certificazione di conoscenza della lingua inglese;

Eventuale provvedimento di equipollenza del titolo di studio estero.

