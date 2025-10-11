Concorso INPS INAIL Ispettori Vigilanza 2025: bando da 448 posti per laureati. La bozza

Attesa per la pubblicazione ufficiale del bando
di Redazione
Roma – È in arrivo una straordinaria opportunità per laureati in ambito giuridico-economico: il concorso congiunto INPS-INAIL 2025 per 448 Ispettori di Vigilanza rappresenta una delle selezioni pubbliche più importanti dell’anno. Infatti, la bozza di bando, circolata in questi giorni, anticipa i dettagli di questa procedura che vedrà l’assunzione di 355 unità presso l’INPS e 93 presso l’INAIL, con distribuzione territoriale su tutto il territorio nazionale.
D’altra parte, il concorso per Ispettori di Vigilanza offre un’occasione unica per entrare nella Pubblica Amministrazione con un ruolo di responsabilità nell’Area dei Funzionari. In particolare, la procedura prevede prove selettive articolate e una valutazione meritocratica che premierà i candidati più preparati. Inoltre, l’inquadramento nell’Area Funzionari garantisce prospettive di carriera interessanti e stabilità lavorativa, elementi sempre più ricercati dai professionisti.
Circola attualmente una bozza non ufficiale e i dettagli definitivi saranno disponibili solo con la pubblicazione ufficiale sul Portale InPA.
