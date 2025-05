Concorso Ministero del Turismo 2025 180 posti

Roma – È stato pubblicato sulla piattaforma “inPA” il nuovo bando di concorso pubblico del Ministero del Turismo per l’assunzione a tempo indeterminato di 180 unità di personale non dirigenziale, con profili suddivisi tra l’Area dei Funzionari e l’Area degli Assistenti. Il concorso si inserisce nell’ambito del rafforzamento della capacità amministrativa con l’ acquisizione di competenze specialistiche nei settori legati al turismo, alla comunicazione istituzionale e alla digitalizzazione.

Il bando di concorso Ministero del Turismo 2025 prevede diverse selezioni con relativi codici concorso, per la copertura di:

1 – 140 posti nell’Area dei Funzionari LAUREATI (ex Area III – F1) così ripartiti:

2 – 40 posti nell’Area degli Assistenti DIP0LOMATI (ex Area II – F2):

Concorso Ministero del Turismo 2025 Requisiti

Per l’accesso alla selezione è richiesto, oltre alla maggiore età e al godimento dei diritti civili e politici, il possesso del titolo di studio idoneo per il profilo prescelto.

In particolare:

Per i profili di funzionario è richiesta una laurea triennale e/o magistrale coerente con l’ambito concorsuale (es. Giurisprudenza, Economia, Scienze del Turismo, Ingegneria, Comunicazione, Statistica, ecc.).

Per i profili di assistente, è sufficiente un diploma di scuola secondaria di secondo grado valido per l’accesso all’università.

I candidati devono inoltre essere in possesso di idoneità fisica, non aver subito condanne penali che impediscano l’assunzione nella PA e non essere stati destituiti o dispensati da precedenti impieghi pubblici.

Concorso Ministero del Turismo 2025: Prove d’esame e valutazione dei titoli

Le Prove d’esame previste per le selezioni sono le seguenti:

Eventuale preselettiva

La prova preselettiva si svolgerà solo se il numero delle domande per profilo supererà di 30 volte i posti disponibili. Consisterà in 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti: 10 di logica e 40 sulle materie specifiche del profilo.

Prova scritta

La prova scritta, comune a tutti i profili, prevede 40 quesiti a risposta multipla da completare in 60 minuti. Il punteggio massimo ottenibile è di 30 punti e la soglia di idoneità è fissata a 21/30.

I quesiti verteranno sulle materie specialistiche indicate per ciascun codice concorsuale, con aggiunta di quesiti situazionali e logico-verbali.

Le prove si terranno in modalità digitale anche da remoto.

Valutazione titoli

I candidati idonei alla prova scritta potranno ottenere fino a 9 punti aggiuntivi per titoli accademici, dottorati, abilitazioni professionali o titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti, secondo quanto indicato nel bando.

