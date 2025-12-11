Concorso Ministero della cultura, a bando 1800 posti a tempo indeterminato

Roma – Il Ministero della cultura ha aperto un maxi concorso pubblico per 1.800 posti a tempo indeterminato nell’Area Assistenti. Questa selezione è una delle opportunità principali per diplomati nel settore dei beni culturali italiani nel biennio 2025-2026. Il bando è gestito dalla Commissione RIPAM e Formez PA e comprende due profili professionali distinti.

I profili interessati

Assistenti per la tutela, accoglienza e vigilanza – 1.500 posti

Questa figura opera nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura, occupandosi dell’accoglienza dei visitatori, della vigilanza e del supporto nelle attività educative e di gestione. Assistenti tecnici per la tutela e valorizzazione – 300 posti

È un ruolo con competenze tecniche specifiche in ambito di tutela, catalogazione, ricerca archeologica e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Ogni candidato può scegliere un solo profilo (codice concorso) e una sola regione in cui concorrere; la sede operativa concreta sarà assegnata in base alla graduatoria finale.

Requisiti per partecipare

Per partecipare è necessario:

Possedere diploma di scuola secondaria di secondo grado valido e riconosciuto.

Essere maggiorenni.

Essere cittadini italiani o di un Paese UE (o altre categorie previste dalla normativa).

Godere dei diritti civili e politici.

Non avere condanne o impedimenti all’assunzione nella pubblica amministrazione.

Essere idonei fisicamente al servizio.

Quando inviare la candidatura

La domanda deve essere inviata online tramite il portale InPA. La scadenza per candidarsi è il 10 gennaio 2026 alle ore 23:59.

Prove d’esame

Il concorso prevede una sola prova scritta composta da 40 quesiti a risposta multipla da completare in 60 minuti, con punteggio minimo per superare la prova fissato a 21/30.

La prova si articola in tre sezioni:

Domande sulle materie d’esame (comuni e specifiche per profilo)

Logica e ragionamento

Quesiti situazionali

Le materie comprendono diritto amministrativo, diritto penale, Codice dell’Amministrazione Digitale, inglese livello A2, competenze informatiche, oltre a discipline specifiche per ciascun profilo professionale.

Riserve di posti

Il bando prevede riserve per alcune categorie, tra cui:

Persone con disabilità (L. 68/99)

Volontari delle Forze Armate

Chi ha concluso il servizio civile

Personale con esperienza nella pubblica amministrazione

Tali riserve operano fino a coprire il 50% dei posti disponibili per ciascun profilo.

© Riproduzione riservata