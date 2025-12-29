Concorso per assistenti diplomatici, 3.997 posti a disposizione

Scadenza domande, requisiti, stipendio e come funziona l'esame

Roma – Per il 2026 si apre una nuova stagione di concorsi pubblici con il bando Ripam Unico, promosso dalla Commissione Ripam e rivolto al reclutamento di assistenti diplomatici e amministrativi. Il concorso prevede complessivamente 3.997 assunzioni a tempo indeterminato presso Ministeri, agenzie ed enti pubblici distribuiti su tutto il territorio nazionale. Le candidature possono essere presentate entro le ore 18 del 27 gennaio 2026.

Profili ricercati e numero di posti

Il concorso è organizzato su base territoriale e riguarda quattro diversi profili professionali:

Assistenti amministrativi: 2.913 posti

Assistenti economici: 498 posti

Assistenti informatici: 583 posti

Assistenti tecnici: 3 posti

Distribuzione dei posti per assistenti amministrativi

La maggior parte delle posizioni riguarda il profilo di assistente amministrativo, con inserimenti previsti presso:

Ministero dell’Interno: 1.015 posti

INPS: 949 posti

Ispettorato Nazionale del Lavoro: 343 posti

Agenzia delle Entrate: 300 posti

Ministero dell’Istruzione e del Merito: 125 posti

Ministero dell’Economia e delle Finanze: 119 posti

Ministero della Giustizia: 42 posti

Ministero del Turismo: 9 posti

Ministero dell’Università e della Ricerca: 9 posti

Agenzia per l’Italia Digitale: 2 posti

Posti disponibili per assistenti economici

Per il profilo di assistente economico sono previsti:

305 posti al Ministero dell’Interno

124 posti al Ministero dell’Economia e delle Finanze

61 posti al Ministero della Giustizia

8 posti al Ministero del Turismo

Assunzioni per assistenti informatici

Il bando prevede inoltre l’inserimento di assistenti informatici presso:

Ministero dell’Interno: 227 posti

Ministero della Cultura: 150 posti

Ispettorato Nazionale del Lavoro: 132 posti

Ministero dell’Economia e delle Finanze: 57 posti

Ministero della Giustizia: 15 posti

Agenzia per l’Italia Digitale: 2 posti

Assistenti tecnici: ultimi posti disponibili

Infine, sono messi a concorso 3 posti per assistenti tecnici presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, con sedi in Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana.

Requisiti di partecipazione

Per accedere al concorso è necessario:

essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea;

aver compiuto almeno 18 anni;

godere dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o licenziati da una Pubblica Amministrazione;

non aver riportato condanne incompatibili con l’assunzione nella PA;

possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste.

Struttura della prova d’esame

La selezione si svolge tramite una prova scritta unica, composta da 40 quesiti a risposta multipla da completare in 60 minuti. Nel dettaglio:

25 domande comuni e specifiche per il profilo scelto;

7 quesiti di logica e ragionamento critico-verbale;

8 quesiti situazionali su problematiche organizzative e gestionali.

A ogni risposta esatta vengono assegnati +0,75 punti, mentre per ogni risposta errata sono sottratti -0,25 punti. Il punteggio minimo per superare la prova è 21/30.

© Riproduzione riservata