Concorso per dirigente all’ex Provincia di Ragusa, da 70 candidati a due idonei: il primo nello staff della presidente, il secondo figlio dell’ex magistrato. La rete di rapporti che porta fino al concordato Assenza

Ragusa – Settanta aspiranti, poi trentacinque dopo la prima prova, quindi nove ammessi all’ultima selezione. Alla fine soltanto due idonei per un posto da dirigente amministrativo a tempo indeterminato al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, l’ex Provincia. E sono proprio i due nomi rimasti nella graduatoria provvisoria del 26 ottobre a rendere interessante una vicenda che incrocia amministrazione pubblica, politica e giustizia.

Il primo ha lavorato e lavora nello staff della sindaca di Comiso Maria Rita Schembari, che è anche presidente dell’ente che ha bandito il concorso. Il secondo è figlio di un ex magistrato, oggi referente dell’organismo che ha seguito il concordato minore del deputato regionale di Fratelli d’Italia Giorgio Assenza.

Una serie di rapporti professionali, familiari e istituzionali che si intrecciano con la politica ragusana e sollevano interrogativi sulla trasparenza della selezione, senza che tali collegamenti costituiscano, di per sé, prova di favoritismi.

Il concorso era stato bandito il 23 dicembre 2025, con scadenza per le domande fissata al 23 gennaio 2026. In palio un posto nell’area della dirigenza, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Il verbale provvisorio della commissione del 26 ottobre 2026 riporta soltanto due candidati idonei. Al primo posto Fabio Melilli, con 87,33 punti. Al secondo Antonio Barracca, con 79,66 punti.

Melilli è un dipendente del Comune di Comiso, dove ha ricoperto per anni incarichi di responsabilità. Nel suo curriculum figura, dall’ottobre 2020, un incarico di funzioni dirigenziali nello staff del sindaco, con competenze in materia di Pubblica istruzione e Cultura.

Sindaca di Comiso è Maria Rita Schembari, eletta nel 2018 e riconfermata nel 2023, esponente dell’area di centrodestra sostenuta anche da Fratelli d’Italia. Dall’aprile 2025 Schembari è anche presidente del Libero Consorzio di Ragusa, vale a dire dell’amministrazione presso la quale Melilli aspira a diventare dirigente. Il rapporto professionale tra i due è dunque documentato.

Il secondo classificato, Antonio Barracca, è figlio di Salvatore Barracca, magistrato in pensione ed ex presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Ragusa.

Quest’ultimo è oggi referente dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa. Ed è proprio da questo organismo che parte un secondo filone della ricostruzione.

Né l’Ordine dei commercialisti né il Tribunale di Ragusa, interpellati da Ragusanews, hanno fornito chiarimenti sull’identità dell’organismo e dei professionisti coinvolti nella procedura di concordato minore del deputato regionale Giorgio Assenza.

Secondo quanto appreso attraverso verifiche giornalistiche da fonti legali qualificate, l’OCC dei commercialisti di Ragusa, che ha come referente l’ex magistrato Salvatore Barracca, è lo stesso organismo che ha seguito la procedura di concordato di Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana.

Assenza è anche una delle figure politiche che hanno sostenuto Maria Rita Schembari nella sua esperienza amministrativa e nel percorso politico che l’ha portata alla guida dell’ex Provincia.

La vicenda del concordato è finita all’attenzione della stampa nazionale per le condizioni con le quali il parlamentare regionale ha ottenuto la ristrutturazione della propria esposizione debitoria.

Con la sentenza numero 50 del primo ottobre 2026, il giudice Claudio Maggioni del Tribunale di Ragusa ha omologato il concordato minore di Assenza, nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate.

La sentenza indica, tra l’altro, una posizione a ruolo dell’Agenzia delle Entrate di 444.471,15 euro, oltre a un’ulteriore posizione tributaria di 9.075 euro. Per una classe comprendente crediti erariali e previdenziali il piano prevede il pagamento del 12%, pari a 57.277 . Ma è la documentazione pubblicata a sollevare un’altra questione.

La sentenza non indica l’OCC né il gestore della crisi.

Nelle sei pagine della sentenza di omologa non compare il nome dell’organismo che ha seguito Assenza. Non viene indicato neppure il nominativo del professionista incaricato quale gestore della crisi.Eppure il ruolo dell’OCC è centrale nella motivazione.

Il giudice richiama espressamente la relazione particolareggiata del 30 aprile 2026 e quella successiva del 10 agosto, attraverso le quali l’organismo, di cui è refertente l’ex giudice Barracca, ha valutato la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione del patrimonio.

Proprio sulla base di queste valutazioni, il Tribunale ha ritenuto che la proposta consentisse all’amministrazione finanziaria di ottenere un risultato migliore rispetto alla liquidazione.

Ma chi ha materialmente predisposto quella relazione? Chi è stato nominato gestore della crisi?

Sono informazioni che non emergono dal testo della sentenza pubblicata sul sito istituzionale del Tribunale. Nella sezione dedicata al sovraindebitamento, per la procedura Assenza risulta pubblicata soltanto la sentenza di omologa, senza la relazione particolareggiata e gli altri documenti istruttori richiamati nel provvedimento.

Per altre procedure trattate dallo stesso Tribunale la documentazione disponibile è più ampia. È il caso, ad esempio, del concordato minore numero 119/2025, per il quale sono pubblicati decreto, ricorso e relazione del gestore della crisi.

Una differenza che non dimostra, da sola, alcuna violazione delle norme sulla pubblicità degli atti giudiziari, ma sulla quale sarebbe opportuno un chiarimento: perché nel caso Assenza non sono disponibili online gli stessi documenti?

La questione assume ulteriore interesse alla luce del ruolo dell’OCC dei commercialisti e del suo referente, Salvatore Barracca. Occorre tuttavia distinguere il ruolo di referente dell’organismo da quello di gestore della singola procedura. Non risulta infatti accertato che l’ex magistrato abbia personalmente seguito il concordato del parlamentare regionale o ne abbia curato direttamente l’istruttoria.

Tornando al concorso dell’ex Provincia, resta il dato di una selezione che, partita da circa settanta aspiranti, ha visto soltanto due candidati superare tutte le prove.

Due candidati i cui rapporti professionali e familiari conducono, attraverso percorsi diversi, ad alcune figure centrali della vita istituzionale ragusana.

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