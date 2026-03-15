Concorso pubblico al Libero Consorzio di Ragusa, resta solo un candidato: è il segretario provinciale di Fratelli d’Italia

Ragusa – Ventisette candidati all’inizio, uno solo alla fine della preselezione. Una preselettiva estremamente selettiva, verrebbe da dire, che ha eliminato tutti i candidati tranne uno.

È la singolare vicenda del concorso pubblico bandito dal Libero Consorzio Comunale, ex Provincia Regionale, di Ragusa, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Funzionario amministrativo giuridico.

Dopo la prova preselettiva, infatti, 26 candidati su 27 sono stati esclusi per non aver raggiunto il punteggio minimo necessario per il superamento della prova, ovvero 40 punti su 60. In gara rimane, quindi, un solo concorrente: l’avvocato Giovanni Moscato, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, neo presidente dello Iacp di Ragusa ed ex sindaco di Vittoria. Per le successive prove scritte, invece, il bando di concorso non prevede un punteggio minimo da superare e, quindi, per l’unico candidato rimasto in corsa dopo la preselettiva “l’importante è partecipare”.

L’unico candidato ammesso alle prove scritte è, appunto, l’avvocato Giovanni Moscato, sindaco di Vittoria dal 2016 al 2018, fino allo scioglimento per mafia del Comune da parte del Governo. In primo grado era stato condannato per corruzione elettorale, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, ma nel 2024 è intervenuta l’assoluzione in appello con formula piena, che ha chiuso definitivamente la vicenda giudiziaria.

Moscato guida il partito di maggioranza della coalizione di centrodestra che governa il Libero Consorzio comunale di Ragusa, presieduto dalla Presidente Maria Rita Schembari, anch’ella esponente di spicco dello stesso partito del candidato.

Dopo il superamento delle prove scritte, per le quali non era prevista una soglia minima di punteggio, il candidato ha sostenuto, il 12 marzo scorso, la prova orale, che ha superato con un punteggio complessivo di 18/20.

La Commissione ha formulato, quindi, la graduatoria provvisoria con l’unico candidato.

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