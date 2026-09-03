Concorso Rai per diplomati anche senza esperienza: requisiti e come fare domanda

Roma -La Rai ha avviato una selezione pubblica per il reclutamento di 34 impiegati amministrativi da inserire nel proprio organico. L’iniziativa si rivolge a giovani diplomati senza esperienza che desiderano avviare una carriera gestionale all’interno della principale azienda mediatica italiana. L’opportunità prevede un iniziale contratto di apprendistato professionalizzante con una successiva stabilizzazione a tempo indeterminato. I posti disponibili sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, coprendo la direzione generale, i centri di produzione e diverse sedi regionali tra cui Milano, Torino, Venezia, Roma, Napoli, Bari e Palermo.

Requisiti

Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere precisi requisiti anagrafici e di studio. L’età deve essere compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti alla data di scadenza del bando. Sul fronte dei titoli di studio, è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Completano i requisiti generali la cittadinanza italiana, dell’Unione Europea o un regolare titolo di soggiorno, insieme al godimento dei diritti civili e politici e all’assenza di condanne penali.

Contratto e stipendio I vincitori firmeranno un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, disciplinato dal contratto collettivo per i quadri e gli impiegati Rai. La retribuzione annua lorda d’ingresso oscilla tra i 21.000 e i 23.000 euro, con incrementi previsti nel corso del triennio. Al termine del periodo di formazione, previo superamento delle valutazioni aziendali, il rapporto si trasformerà a tempo indeterminato. I dipendenti beneficeranno inoltre di tredicesima e quattordicesima mensilità, servizio mensa o buoni pasto, e coperture previdenziali e sanitarie integrative. Prove d’esame Il percorso di selezione si articola in diverse fasi volte a verificare le competenze e le attitudini dei candidati. La prima fase prevede un test scritto con quesiti a risposta multipla incentrati su cultura generale, logica, lingua inglese e informatica di base. Coloro che supereranno la prova scritta accederanno alla fase successiva, che prevede un colloquio conoscitivo e motivazionale finalizzato ad approfondire la conoscenza dell’organizzazione aziendale, integrato da una prova pratica incentrata sulle mansioni d’ufficio. Domanda e scadenza La candidatura deve essere inviata esclusivamente online attraverso il portale ufficiale della televisione pubblica, nella sezione dedicata alle carriere. Dopo la registrazione, gli aspiranti dovranno compilare il modulo per la selezione specifica inserendo i propri dati e allegando il curriculum vitae, un documento di identità valido e la certificazione del titolo di studio. Il termine ultimo per l’invio telematico della domanda è fissato per il giorno 10 settembre 2026.

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