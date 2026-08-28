Concorso Ripam Coesione 2026, bando per 882 posti, in Sicilia sono 269

Roma – È stato pubblicato sul Portale del reclutamento inPA il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 882 specialisti tecnici nelle amministrazioni territoriali di sette Regioni del Sud. La selezione, su base territoriale e per esami, è finanziata dal Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 (PN CapCoe) e punta a rafforzare la capacità amministrativa degli Enti impegnati nelle politiche di coesione europee.

Le candidature sono aperte dal 24 agosto al 23 settembre 2026.

Il bando CapCoe e il quadro di riferimento Il concorso pubblico, su base territoriale e per esami, prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 882 specialisti tecnici destinati alle Amministrazioni territoriali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 (PN CapCoe) e rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti territoriali impegnati nell’attuazione delle politiche di coesione. Il nuovo bando si inserisce nel percorso di reclutamento avviato nel 2024 con il concorso RIPAM Coesione, che aveva previsto l’assunzione di 2.200 funzionari per le Amministrazioni del Mezzogiorno, contribuendo a completare il fabbisogno di personale espresso dagli Enti coinvolti.

La ripartizione territoriale degli 882 posti Le 882 unità saranno assegnate a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo la seguente ripartizione:

Basilicata : 35 unità

: 35 unità Calabria : 104 unità

: 104 unità Campania : 237 unità

: 237 unità Molise : 8 unità

: 8 unità Puglia : 168 unità

: 168 unità Sardegna : 61 unità

: 61 unità Sicilia: 269 unità

I funzionari saranno impiegati esclusivamente nello svolgimento di attività direttamente connesse all’attuazione delle politiche di coesione europee.

Come partecipare e dove trovare il bando Il bando, con i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande, è disponibile nella sezione dedicata del Portale del reclutamento inPA. Gli aspiranti candidati devono verificare i titoli richiesti e rispettare le scadenze indicate nel testo ufficiale, presentando domanda esclusivamente in via telematica attraverso il portale.

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