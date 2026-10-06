Condanna in appello per l’autista di Messina Denaro: inflitti 10 anni a Giovanni Luppino

Palermo – Si conclude con un aumento della pena il processo d’appello a carico di Giovanni Luppino, imprenditore di Campobello di Mazara (Trapani), arrestato per aver fatto da autista al boss Matteo Messina Denaro negli ultimi tempi della sua latitanza. La Corte d’appello ha condannato l’imputato a 10 anni di reclusione.

In primo grado, con rito abbreviato davanti al gup, la sentenza era stata di 9 anni e 3 mesi. In quella sede il giudice aveva derubricato l’originaria imputazione di associazione mafiosa, contestata dalla Procura, nei reati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, entrambi aggravati. Contro questa ricostruzione l’accusa aveva proposto appello, insistendo per la condanna dell’imprenditore per il reato di mafia.

L’arresto di Luppino risale al 16 gennaio di tre anni fa, quando fu bloccato dalle forze dell’ordine insieme al capomafia ancora ricercato. Secondo gli inquirenti, il ruolo dell’imprenditore trapanese andava ben oltre quello di semplice autista: avrebbe chiesto somme di denaro per conto del boss e, con la collaborazione dei figli — finiti in manette due anni fa —, avrebbe curato spostamenti, traslochi e diversi aspetti organizzativi essenziali a garantire la latitanza del padrino.

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