Condannati, arrestati un 48enne e un 43enne a Vittoria

Vittoria – Gli agenti del Commissariato di Vittoria hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di carcerazione nei confronti di soggetti colpiti da condanne definitive.

In particolare, gli agenti hanno tratto in arresto un cittadino vittoriese di 48 anni, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. L’uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in quanto gravato da precedenti per associazione di tipo mafioso, estorsione e produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, è stato riconosciuto colpevole dei reati di rapina e lesioni personali, per i quali dovrà espiare una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione.

Inoltre, gli operatori del Commissariato di P.S. hanno dato esecuzione a un provvedimento di revoca del decreto di sospensione e ripristino dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, nei confronti di un altro cittadino vittoriese di 43 anni, il quale dovrà scontare la pena di 1 anno, 1 mese e 20 giorni di reclusione. Quest’ultimo è stato ritenuto responsabile di una pluralità di reati commessi tra febbraio 2020 e marzo 2023, tra cui ricettazione, tentato furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale in concorso e lesioni personali aggravate.

Dopo le formalità di rito, i due sono stati associati presso la Casa circondariale di Ragusa per l’espiazione della pena.

