Condannato a 4 anni di carcere il padre di Scicli che picchiò il bambino. Il caso alla ribalta nazionale

Scicli – È stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione il padre 39enne di Scicli che l’anno scorso picchiò il proprio bambino di 5 anni costringedolo alle cure finito del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, dove il piccolo arrivò con tumefazioni al volto e fratture a ulna e radio del braccio sinistro, ulna del braccio destro, e tibia e perone della gamba sinistra.

La sentenza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa davanti al quale l’imputato è stato giudicato col rito abbreviato.

Il caso, nel febbraio del 2025, balzò agli onori della cronaca nazionale. Ora la condanna in primo grado per l’uomo, muratore saltuario di Scicli.

Il bambino, dopo un periodo di ricovero e cure specialistiche, è stato affidato a un percorso di protezione e assistenza.

