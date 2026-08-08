Attualità
|
08/08/2026 15:38

Confcooperative, la cooperativa Metaeuropa lascia senza stipendio i lavoratori

Ne è presidente il vittoriese Luca Campisi.

di Redazione

Meteo: Ragusa 25°C Meteo per Ragusa

Ragusa – Lavoratori in servizio nei comuni della provincia di Ragusa privi di stipendio da mesi. È diventata insostenibile la condizione dei dipendenti della cooperativa Metaeuropa, di cui è presidente Luca Campisi, di recente eletto vicepresidente regionale di Confcooperative.

Gli arretrati da versare ai lavoratori che assolvono a ruoli nodali nei servizi degli enti pubblici territoriali ammontano a diverse mensilità, rendendo difficile per molti di loro anche solo spostarsi da casa per andare al lavoro in un altro comune, visto il caro carburanti.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

A protestare e a rendere pubblica una situazione di difficoltà che perdura da febbraio sono Cgil e e Cisal.

© Riproduzione riservata

Consigliati