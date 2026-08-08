Confcooperative, la cooperativa Metaeuropa lascia senza stipendio i lavoratori

Ragusa – Lavoratori in servizio nei comuni della provincia di Ragusa privi di stipendio da mesi. È diventata insostenibile la condizione dei dipendenti della cooperativa Metaeuropa, di cui è presidente Luca Campisi, di recente eletto vicepresidente regionale di Confcooperative.

Gli arretrati da versare ai lavoratori che assolvono a ruoli nodali nei servizi degli enti pubblici territoriali ammontano a diverse mensilità, rendendo difficile per molti di loro anche solo spostarsi da casa per andare al lavoro in un altro comune, visto il caro carburanti.

A protestare e a rendere pubblica una situazione di difficoltà che perdura da febbraio sono Cgil e e Cisal.

© Riproduzione riservata