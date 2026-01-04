Confermate le sei giovani vittime italiane di Crans-Montana: Chiara, Emanuele, Sofia, Achille, Giovanni e Riccardo

Svizzera – Sono confermate le sei vittime italiane nel rogo del pub Le Constellation a Crans Montana, a Capodanno. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Tg2. «Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate – ha detto -. Le salme rientreranno in Italia con un volo di Stato dell’Aeronautica militare. Quanto ai feriti stanno per essere tutti accompagnati in Italia. Tre saranno portati oggi al Niguarda e una a Torino» ha spiegato il ministro.

Le vittime italiane sono Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, e Achille Barosi, Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi.

“Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg2. “I feriti invece stanno per essere tutti accompagnati in Italia. Tre saranno portati oggi al Niguarda e una a Torino”, ha aggiunto Tajani. “Per quanto riguarda i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di Stato organizzato dall’Aeronautica militare”, ha affermato Tajani. Una delle due vittime è la quindicenne italosvizzera Sofia Prosperi. L’altro è il sedicenne romano Riccardo Minghetti.

Dalle indagini aperte in seguito al rogo del Le Constellation emergono elementi a carico di Jacques e Jessica Maric-Moretti, la coppia di coniugi che gestisce il locale. Lo comunica la procura generale del Cantone Vallese. Sono indagati per omicidio, negligenza, lesioni personali e incendio per negligenza.

Sale a 24 il numero delle vittime dell’incendio di Crans-Montana identificate dalla polizia svizzera. Oltre ai tre cittadini italiani di cui è già stata notizia nella notte, gli altri nuovi identificati sono quattro cittadine svizzere di 18 anni, due di 15 anni e una di 14 anni; sei cittadini svizzeri di 31 anni, 20 anni, 18 anni, 17 anni e due di 16 anni; un cittadino rumeno di 18 anni; un francese di 39 anni e un cittadino turco di 18 anni.

