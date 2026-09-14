Consulenti del Lavoro, Giuseppe Trovato è il nuovo presidente dell’Ordine di Ragusa

Ragusa – Un voto unanime e un Consiglio che parte nel segno della compattezza. Giuseppe Trovato è il nuovo presidente dell’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Ragusa. L’elezione è arrivata nella seduta di insediamento di lunedì 14 settembre e consegna a Trovato la guida di una delle categorie professionali maggiormente a contatto con il tessuto economico e produttivo della provincia.

Non è soltanto un avvicendamento formale. Il voto unanime con cui il nuovo presidente è stato indicato rappresenta un segnale politico-professionale preciso: il nuovo Consiglio sceglie di partire senza divisioni interne e con una leadership condivisa.

Trovato, professionista con una consolidata esperienza negli organismi di rappresentanza della categoria, avrà adesso il compito di rafforzare il peso dell’Ordine nel confronto con istituzioni, enti pubblici, associazioni datoriali e mondo delle imprese. Un ruolo sempre più rilevante in una fase nella quale le continue modifiche della normativa sul lavoro e gli adempimenti a carico delle aziende hanno ampliato le responsabilità dei professionisti.

La nuova squadra vede Orazio Cerruto nel ruolo di segretario e Giuseppina Saraceno in quello di tesoriere. Consiglieri sono Sara Pellegrino, Patrizia Juvara, Massimo Biazzo e Gioacchino Ragusa.

Definito anche il Collegio dei Revisori: Giovanna Cintolo assume la presidenza, con Elio Dipasquale e Giuseppe Cassarino revisori.

La composizione del Consiglio fotografa una volontà di continuità, ma allo stesso tempo apre una nuova stagione per l’Ordine ragusano. Sul tavolo ci sono questioni che vanno oltre la gestione interna della categoria: formazione, accesso dei giovani alla professione, semplificazione burocratica, digitalizzazione, rapporti con gli enti e soprattutto il ruolo dei consulenti del lavoro nelle dinamiche economiche e occupazionali della provincia.

«Partiamo da un dato che considero fondamentale: l’unità della categoria – afferma il neo presidente Giuseppe Trovato –. Essere stato eletto all’unanimità non è soltanto motivo di soddisfazione personale, ma soprattutto una responsabilità. L’Ordine deve avere una voce autorevole nel territorio e deve essere presente nei luoghi in cui si affrontano i temi del lavoro, delle imprese e dello sviluppo. I consulenti del lavoro non possono essere considerati soltanto professionisti degli adempimenti: siamo ogni giorno al fianco delle aziende e dei lavoratori e conosciamo direttamente problemi e trasformazioni del mercato del lavoro. Vogliamo mettere questa esperienza a disposizione anche delle istituzioni».

Trovato indica anche una delle priorità del mandato: «Dobbiamo avvicinare i giovani alla professione e investire sulla formazione. Il mondo del lavoro cambia a una velocità enorme e il nostro compito è anticipare questi cambiamenti, non subirli. Lavoreremo con spirito unitario, valorizzando tutte le professionalità presenti nel Consiglio e mantenendo un confronto costante con gli iscritti».

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