Conte annulla appuntamenti: “Devo sottopormi a intervento chirurgico”

Roma – “Devo sottopormi a un intervento chirurgico”. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, per qualche giorno sospenderà l’attività politica. L’ex presidente del Consiglio deve sottoporsi ad un’operazione. “Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico. Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l’ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione”, dice Conte sui social. “Intanto prosegue senza sosta il lavoro che stiamo portando avanti per scrivere insieme il programma per cambiare il Paese e preparare i ‘100 spazi aperti per la democrazia’ di maggio, in cui ognuno potrà dare il proprio contributo. A presto!”, aggiunge.

Al leader del M5S arriva il messaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Rivolgo a Giuseppe Conte un sincero augurio di pronta guarigione per l’intervento chirurgico che dovrà affrontare. A lui i miei migliori auguri per una rapida e piena ripresa”.

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