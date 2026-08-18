Contenimento dei daini e le accuse della Lav: la legge è legge…

Ragusa – Buongiorno Ragusanews,

leggo l’articolo pubblicato. Si preferisce sorvolare sull’atteggiamento sdegnoso e presupponente della Lav che dimostra di ignorare totalmente situazione e Norme ufficiali attuali, arrivando a parlare di intervento anacronistico, a dispetto di tutti i pareri espressi dall’ISPRA, che immagino sappiano cosa sia. Costoro, qualora disdegnino, prima di fare dichiarazioni offensive dell’intelligenza altrui, la possibilità di interloquire civilmente, invece di attaccarsi alla tastiera per produrre unilaterali dichiarazioni di dissenso, chiedendo pure alla mia persona di non ottemperare alla Legge revocando il provvedimento emesso, possono sempre utilizzare, come già hanno fatto in altre occasioni, i canali ufficiali per chiedere azioni e chiarimenti che dimostreranno la loro incompetenza riguardo alla problematica. Invece hanno preferito presentare la vicenda come un improprio arbitrio, non collegato né a situazioni reali, né a norme nazionali e regionali che regolamentano gli interventi. Inoltre, come rilevo, potrebbero anche firmarsi con nome e cognome, invece di utilizzare lo scudo della sigla dell’associazione.

Infine, poiché immagino che la redaziona abbia anche potere di filtrare i commenti, vi inviterei a limitare quelli di questo sedicente cacciatore Antonio Carfì che in ripetute occasioni ed in diversi portali sta creando i presupposti per ricevere una bella querela per diffamazione. A meno che non sia certo delle nefandezze che pubblicizza e, in questo caso, l’esposto dovrebbe farlo lui in prima persona. Riscontrerò il vostro comportamento sulla pagina web.

Grazie.

Tullio Serges

Dirigente provinciale Servizio 15 Ragusa – RFV.

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