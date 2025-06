Continuano le ricerche in mare dell’uomo disperso. È un veterinario ragusano in pensione, Federico Ottaviano

La sua barca a vela vagava in mare senza nessuno a bordo a tre miglia dalla costa

Scicli – Sono coordinate dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo le ricerche in mare dell’uomo disperso da ieri pomeriggio nello specchio d’acqua tra Cava d’Aliga e Bruca. Si tratta di un veterinario dell’Asp di Ragusa in pensione dallo scorso maggio, Federico Ottaviano, 67enne, esperto velista.

Ieri pomeriggio il professionista era uscito, come di solito, con la sua barca a vela per una escursione solitaria quando ha forse accusato un malore cadendo in acqua.

L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio quando è stata avvistata un’imbarcazione a circa 3 miglia dalla costa senza nessuno a bordo. Sul posto è intervenuto l’elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Catania e una motovedetta della Capitaneria del Porto di Pozzallo con a bordo dei sommozzatori per le ricerche nel mare tra Cava d’Aliga e Bruca.

Le ricerche sono riprese stamattina. L’uomo risulta disperso dalle 16 di domenica pomeriggio.

