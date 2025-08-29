Continuità Territoriale, Aeroitalia replica a Ragusanews

Comiso – Gentile redazione di Ragusanews,

In merito al contenuto di una vostra lettera pubblicata riteniamo necessario chiarire alcuni punti per evitare fraintendimenti.

Le tariffe applicate sui voli in Continuità Territoriale non sono stabilite da Aeroitalia, ma direttamente dal bando ministeriale predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme a ENAC. La compagnia che vince la gara, come in questo caso Aeroitalia, è tenuta ad applicare integralmente quelle condizioni, senza possibilità di discrezionalità.

Il raffronto fatto nell’articolo tra una tariffa base e una tariffa agevolata in Continuità Territoriale non è corretto, perché si tratta di due prodotti diversi. La tariffa semplice è quella standard, mentre la tariffa per residenti siciliani, come previsto dalla normativa, include automaticamente alcuni servizi aggiuntivi: un bagaglio a mano da 10 kg, un bagaglio da stiva da 23 kg e la possibilità di modificare la data di partenza fino a tre ore prima del volo. Sono condizioni fissate per legge, non dall’azienda.

Vale la pena ricordare inoltre che la normativa non prevede il rimborso dei biglietti acquistati con tariffa agevolata. Anche questa non è una scelta della compagnia, ma una regola definita dal bando.

Infine, per chi non desidera viaggiare con bagagli in stiva o usufruire delle condizioni della Continuità Territoriale, resta sempre possibile acquistare un biglietto semplice, a partire da € 48,99 a tratta. In questo caso, ad esempio, un A/R può costare € 98,99 (49,99 € a tratta) senza bagaglio in stiva , bagaglio a mano grande 10 kg e la possibilità di modificare la data del volo.

Aeroitalia conferma quindi il proprio impegno a garantire la massima trasparenza e a rispettare pienamente le regole ministeriali, con l’unico obiettivo di assicurare ai cittadini siciliani un servizio stabile e accessibile.

Restiamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento o informazione

Grazie

Fernanda Perri

Potrebbe interessarti anche... Le anomalie delle tariffe Aeroitalia da Comiso

© Riproduzione riservata