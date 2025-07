Condividi "Continuità territoriale: Aeroitalia verso l’aggiudicazione delle rotte da Comiso per Roma e Milano" sui social

Comiso – Sarà con ogni probabilità Aeroitalia ad aggiudicarsi il bando per la gestione delle rotte in continuità territoriale dall’Aeroporto “Pio La Torre” di Comiso verso Roma Fiumicino e Milano Linate. A sorpresa, nessun altro vettore ha presentato offerta, rendendo la compagnia l’unica partecipante alla gara pubblica che assegnerà 21 milioni di euro in tre anni.

Un dato che ha suscitato attenzione, vista la presenza di milioni di euro di fondi pubblici a disposizione e l’importanza strategica delle rotte per la mobilità dell’area sud-orientale della Sicilia. Le tariffe calmierate previste dal bando serviranno da un lato a decongestionare lo scalo di Catania, attualmente sotto pressione, e dall’altro a rilanciare le ambizioni dell’aeroporto di Comiso, da anni in cerca di un ruolo stabile nei flussi turistici e commerciali dell’isola.

Lunedì prossimo l’ENAC procederà alla valutazione tecnica e all’assegnazione formale della gara, ma salvo imprevisti, il risultato è praticamente scontato.

Secondo fonti istituzionali, Aeroitalia sarebbe intenzionata a ridisegnare il proprio network operativo intorno a Comiso, prevedendo anche il posizionamento di aeromobili basati direttamente sullo scalo ragusano. Un’operazione che potrà contare anche su un ulteriore stanziamento di 9 milioni di euro da parte della Provincia, destinati a supportare la compagnia nel potenziamento dei collegamenti e dei servizi.

Un investimento importante che, se confermato nei fatti, potrebbe rappresentare un punto di svolta per lo sviluppo del territorio e per l’accessibilità dell’area iblea, troppo spesso penalizzata dall’isolamento infrastrutturale.

Resta ora da attendere la conclusione formale del procedimento di aggiudicazione da parte di ENAC, mentre Aeroitalia si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia dello scalo di Comiso.

