Controlli a Scicli, predisposti 13 provvedimenti di espulsione. Gli affitti in nero agli extracomunitari

Scicli – La Polizia di Stato, nel corso del mese di ottobre 2026, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e alla Polizia Locale del Comune di Scicli, ha predisposto e attuato una serie di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

Nello specifico, nel Comune di Scicli sono stati sottoposti a controllo gruppi di edifici siti nel centro storico, per verificarne la corretta destinazione d’uso e l’effettiva presenza degli aventi diritto, nonché la regolarità dei contratti di locazione e delle utenze ad essi collegati.

13 i provvedimenti di espulsione di cui cinque con concessione dei termini per la partenza volontaria, quattro con accompagnamento nei Centri di permanenza per rimpatri, tre con misure alternative (di cui due compiuti con rimpatrio con accompagnamento alla frontiera) e un ordine del Questore di abbandonare il Territorio Nazionale.

È l’esito dellpoeprazione congiunta condotta quache settimana fa in corso Garibaldi.

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