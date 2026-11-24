Irregolarità in 10 aziende impegnate nell’olivagione. Multe per 84 mila euro. Sospesa l’attività di sei imprese.

Ragusa – Proseguono senza sosta i controlli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro nelle aziende agricole della provincia di Ragusa, con particolare attenzione alle attività legate alla raccolta delle olive. Le verifiche sono finalizzate ad accertare il rispetto della normativa giuslavoristica e delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sotto la lente degli investigatori sono finite dieci imprese agricole del territorio ibleo.

Le verifiche hanno fatto emergere diverse violazioni, particolarmente significativo il dato relativo al lavoro irregolare: durante le ispezioni è stata accertata la presenza di 15 lavoratori in nero su un totale di 31 persone impiegate nelle aziende controllate.

L’attività di controllo ha portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 84 mila euro. In sei casi su dieci è stato inoltre disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, impedendo alle aziende interessate di proseguire il lavoro in mancanza di tutele contrattuali.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore vulnerabilità economica e sociale, che possono esporre i lavoratori più fragili a condizioni di impiego irregolari e potenzialmente pericolose, nonché a prevenire e contrastare fenomeni di c.d. “caporalato”.

La tutela dei lavoratori e il rispetto delle regole rappresentano da sempre una priorità per l’Arma dei Carabinieri, che da circa un secolo dedica una parte della propria attività alla prevenzione e alla repressione delle condotte che mettono a rischio la salute e l’incolumità di chi lavora.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative, tutelare i lavoratori e le loro famiglie e assicurare condizioni di concorrenza leale a favore degli imprenditori che operano nel rispetto della legge.

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