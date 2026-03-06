Controlli nei centri storici in provincia di Ragusa, 21 cittadini espulsi

Ragusa – Nel mese di febbraio la Questura di Ragusa, in sinergia con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza e sotto il coordinamento del prefetto, ha affiancato alla consueta attività di presidio del territorio una serie di operazioni straordinarie mirate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina. Con il supporto di tecnici di Enel e del Comando di Polizia municipale di Ragusa sono stati ispezionati gruppi di edifici nei centri storici, per verificarne la corretta destinazione d’uso, l’effettiva presenza degli aventi diritto, nonché la regolarità dei contratti di locazione e delle relative utenze. Il dispositivo, che ha impegnato complessivamente 170 operatori, ha prodotto i seguenti risultati: 49 posti di controllo, 1.180 persone identificate, 612 veicoli verificati, 35 violazioni al Codice della strada, 21 cittadini stranieri espulsi (di cui 8 accompagnati nei Centri di permanenza per i rimpatri) e 15 esercizi pubblici sottoposti a verifica. Alle ispezioni nei locali pubblici hanno collaborato anche i Vigili del Fuoco, l’Ispettorato del lavoro e l’Asp di Ragusa, per accertare il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni.

© Riproduzione riservata