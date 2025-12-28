Coppia deruba un passeggero all’aeroporto di Catania

Gli agenti hanno visionato le immagini e li hanno bloccati: erano diretti a Torino

Catania – La polizia ha individuato una coppia di ladri, un 35enne e una 33enne. I due avrebbero rubato denaro e oggetti di valore a un passeggero, nell’aeroporto Vincenzo Bellini. Avrebbero agito in pochi istanti, sfruttando un momento di distrazione della vittima del furto. Nella fretta di dirigersi verso il proprio gate per procedere all’imbarco, lui ha dimenticato lo zaino in un sedile dell’area delle partenze.

In questo frangente, la ragazza è entrata in azione assieme al complice. I due avrebbero frugato nello zaino e portato via 710 euro in contanti e altri oggetti di valore. Poi si sarebbero allontanati velocemente in modo da prendere l’aereo alla volta di Torino.

Ma nel frattempo la vittima del furto ha segnalato al personale della SAC lo smarrimento dello zaino, per poi ritrovarlo dove lo aveva lasciato. Una volta aperto, ha dovuto fare i conti con l’amara sorpresa: il denaro e gli oggetti di valore erano svaniti nel nulla. Pertanto, ha chiesto aiuto agli agenti della Polizia di Frontiera che, acquisita la denuncia, hanno avviato le indagini.

In particolare, gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria hanno esaminato attentamente le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati in aeroporto, riuscendo così a ricostruire quanto accaduto. I poliziotti sono risaliti alle generalità dei due ladri, che sono stati rintracciati ed invitati negli Uffici di Polizia; davanti all’evidenza dei fatti, hanno riconsegnato quanto era stato rubato.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato. Dopo tutti i riscontri del caso, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario che ha espresso la propria gratitudine ai poliziotti per il tempestivo intervento.

© Riproduzione riservata