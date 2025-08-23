Coppia in intimità all’alba nel solarium di Ortigia, video virale sui social

I due protagonisti, disinteressati alla presenza di eventuali curiosi, hanno proseguito indisturbati, ignorando sguardi e 'cineprese'

Siracusa – Probabilmente credevano che, approfittando delle prime luci del giorno, nessuno li avrebbe notati.

Dopo un tuffo in mare nelle acque di Ortigia, una coppia ha deciso di abbandonarsi a momenti di intimità sulle scale del solarium di Forte Vigliena, uno dei luoghi più noti e frequentati della costa siracusana.

A smentire le loro aspettative, però, ci hanno pensato alcuni passanti mattinieri che, con il cellulare alla mano, hanno ripreso la scena in un video che in poche ore ha cominciato a circolare sui social, generando reazioni contrastanti tra curiosità, indignazione e ironia.

I due protagonisti, completamente disinteressati alla presenza di eventuali testimoni, hanno proseguito indisturbati, ignorando gli sguardi e ‘cineprese’.

Non si tratta di un caso isolato: già nell’estate del 2024 Siracusa era balzata agli onori delle cronache per un episodio simile, quando due giovani furono colti in atteggiamenti intimi all’interno dell’ex carcere borbonico.

