Coppia invita uno sconosciuto a trascorrere il Natale in casa, lui rimane con loro per 45 anni

Quello che doveva essere un breve gesto di ospitalità natalizia si trasformò in una profonda relazione di affetto
Una storia natalizia commovente, è quella di una coppia di Cardiff che ha accolto un uomo a sorpresa durante il giorno di Natale e lo ha fatto rimanere con loro per 45 anni.
Un Natale che ha cambiato tutto
In un giorno di Natale del 1975, una coppia di giovani di Cardiff, Rob e Dianne Parsons, stava preparando i festeggiamenti nella loro casa quando qualcuno bussò alla porta. Era il 23 dicembre, e l’ultima cosa che si aspettavano era un ospite inaspettato.
Un incontro inaspettato
Davanti alla porta c’era un uomo con una busta di plastica dentro cui aveva i suoi beni e un pollo surgelato in mano.
Rob lo riconobbe vagamente: si chiamava Ronnie Lockwood e lo aveva visto alla Sunday School. Spinti da un impeto di gentilezza — e forse senza davvero pensarci troppo — i due dissero: “Vieni dentro”.
Da pochi giorni… a una vita
Quella semplice frase cambiò le loro vite. Rob e Dianne lo fecero entrare, gli prepararono da mangiare e gli offrirono un bagno — iniziando con l’idea che Ronnie sarebbe rimasto solo per qualche giorno. Quel che davvero accadde fu molto di più: Ronnie rimase con loro per ben 45 anni.
Un legame duraturo
Quello che doveva essere un breve gesto di ospitalità natalizia si trasformò in una profonda relazione di affetto e convivenza. Nel corso dei decenni, Ronnie divenne parte integrante della famiglia e della vita della coppia, fino alla sua morte nel 2020 all’età di 75 anni.
Un’eredità di gentilezza
La storia non finisce qui: in onore di Ronnie, fu intitolato un centro di benessere da £1,6 milioni attaccato alla Glenwood Church di Cardiff, chiamato proprio “Lockwood House”. La realizzazione di quel progetto fu quasi completata grazie ai fondi che Ronnie aveva lasciato in eredità — un epilogo che la coppia definì quasi sorprendente.
Come riportato dalla BBC News, la decisione spontanea di aprire la porta quella notte di Natale nel 1975 portò a un legame umano straordinario e duraturo, dimostrando come un semplice atto di gentilezza possa avere un impatto enorme nella vita di più persone.
