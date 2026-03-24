Coralli a rischio estinzione nascosti all’interno della valigia. VIDEO

Due passeggeri sono stati multati.

Palermo – Gli uomini dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla guardia di finanza, durante un controllo all’aeroporto “Falcone – Borsellino”, hanno sottoposto a sequestro 13 esemplari di corallo a rischio estinzione.

I coralli erano nascosti all’interno dei bagagli di 2 turisti italiani di ritorno dalle Mauritius e dalle Maldive.

Niente certificato di provenienza e la multa per i turisti

I coralli sequestrati presentavano una colorazione marrone-giallastra, elemento che consente di escludere che gli stessi provenissero da fenomeni di spiaggiamento naturale.

I due turisti erano sprovvisti degli appositi certificati di origine o di licenza previsti dalla disciplina convenzionale internazionale, quindi i coralli sono stati quindi sottoposti a sequestro amministrativo, mentre ai passeggeri è stata comminata una sanzione amministrativa da 3mila a 15mila euro.

© Riproduzione riservata