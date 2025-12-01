Appuntamenti
01/12/2025 13:02

Padri della fisica, Corbino e Grimaldi all’Archimede di Modica

Il 5 dicembre la presentazione di un libro

di Redazione

Modica – In questo 2025 che segna il 165mo della nascita di Giovan Pietro Grimaldi, presso l’Aula Magna  dell’ Istituto Archimede di Modica,  ente promotore dell’evento,  in collaborazione con la Fondazione Grimaldi e con  il patrocinio del Comune di Modica,  sarà presentato venerdì  5 dicembre  alle 17.00   il libro dell’ing. Andrea Vaccaro  “ ORSO MARIO CORBINO  Il padre dell’X FACTOR della Fisica”: in esso  l’autore ricostruisce la vita  dello scienziato originario di Augusta (1876-1937), che fu anche manager e politico,   inquadrandola  nei contesti territoriali e storici in cui si svolse e, inaspettatamente,   fornisce elementi  significativi   per  ricordare la carriera scientifica di Giovan Pietro Grimaldi e i punti di contatto nella  formazione dei due;  implicitamente,  ripercorre “la nascita della Grande Fisica che tra fine Ottocento e i primi del Novecento muove dalla Sicilia”, come ha scritto la storica della Fisica M. Luisa Bonolis.  Nei fatti, Grimaldi  e Corbino e si laurearono  entrambi in fisica, il primo a Catania e il secondo a Palermo   con il prof. Damiano Macaluso e ne divennero assistenti ed entrambi  affiancarono  Pietro Blaserna, fisico di fama mondiale, prima a Palermo e poi a Roma,  nell’Istituto di Via Panisperna.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione dell’iniziativa da parte del  Sindaco di Modica Maria Monisteri e del  Dirigente Scolastico Rosolino Balistrieri,  alla presenza dell’Autore  che tratterà il tema “Il mio Corbino”, sono previsti gli interventi di Marco Di Natale (docente all’Archimede e studioso dell’Ottocento a Modica)  che tratterà il tema “Dal Regio Istituto Tecnico a Via Panisperna”, di Clementina Papa (curatrice di memorie grimaldiane) sul tema  “Con Corbino sulle tracce di Giovan Pietro” e a seguire l’ intervento di carattere prettamente scientifico del prof. Danilo Giulietti  docente di Fisica all’Università di Pisa che, in dialogo con il prof. Giuseppe Lombardo,   tratterà  “G.P. Grimaldi & O.M. Corbino: la Fisica Sperimentale in Italia,  agli albori  della Meccanica Quantistica”.

E per quelle circostanze che a volte si intrecciano quasi misteriosamente,  l’incontro con l’ ing. Vaccaro  all’Archimede non solo cade, come detto,  nel 165mo anniversario della nascita del Grimaldi, ma diventa anche catalizzatore  ed evento celebrativo per diverse ricorrenze:  Giovan Pietro Grimaldi fu alunno del “Regio Istituto Tecnico”  da cui deriva l’attuale “Archimede” ( vi  si conservano i suoi certificati di iscrizione e diverse pubblicazioni in originale) e il ricordo del Grimaldi  avviene  nell’anno del primo centenario della pubblicazione della Monografia del prof.  Vincenzo Giardina sulla Famiglia Grimaldi (di Modica) nella quale troviamo la prima  biografia di Giovan Pietro Grimaldi e, ancora, nell’anno che registra  il secondo Centenario della nascita di Carlo Papa cui si deve la fondazione, da lui fortemente voluta,  del Regio Istituto Tecnico di cui il prof. Giardina, sopra nominato, fu il  Primo  Preside. E  in quest’ultimo tratto del 2025  la presentazione del libro dell’ing. Vaccaro diventa l’ “anteprima” delle successive celebrazioni che nel prossimo 2026 ripercorreranno, a 160 dalla Fondazione, la nascita e i prestigiosi inizi  del “Regio Istituto Tecnico” di Modica.

 

