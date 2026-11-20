Condividi "Corrado Augias, gli ultimi giorni: le indicazioni alla redazione, le telefonate agli amici e i saluti alla famiglia. «Voglio scegliere io quando e come andarmene»" sui social

Roma – Corrado Augias se n’è andato continuando a lavorare, con la stessa curiosità intellettuale che aveva accompagnato tutta la sua vita. Anche negli ultimi giorni, il giornalista e scrittore non aveva abbandonato i suoi impegni professionali.

Come ricostruito da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, lunedì 16 novembre aveva fornito indicazioni per la puntata successiva de La Torre di Babele, il programma che conduceva su La7. Martedì aveva invece telefonato ad alcuni amici per salutarli e ringraziarli della loro presenza. Mercoledì, infine, aveva preso congedo dalla moglie Daniela Pasti e dai suoi familiari. Questi gli ultimi momenti di Augias, morto giovedì 19 novembre all’età di 91 anni.

Fino a pochi giorni prima della morte, Augias aveva continuato a occuparsi della televisione e dei suoi progetti.

Per l’ultima puntata de La Torre di Babele, prevista per lunedì prossimo, aveva già lasciato le indicazioni: una riflessione su Antonio Gramsci, un dialogo con il cardinale Matteo Zuppi sul tema dell’aldilà e un saluto al pubblico che lo aveva seguito negli ultimi anni.

Il giorno successivo aveva deciso di contattare alcuni degli amici più cari. Una serie di telefonate per ringraziarli «per quello che avete fatto per me», come ha raccontato Cazzullo sul quotidiano di via Solferino.

Mercoledì era arrivato il momento dei saluti alla famiglia: la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia, con cui aveva firmato il suo ultimo libro dedicato a Machiavelli, il genero Pietro Suber e i nipoti David, docente a Oxford, Micol e Marco, cuoco a Londra.

La paura della morte

Augias aveva parlato più volte del proprio rapporto con la morte. Non era tanto la fine della vita a spaventarlo, quanto il processo che porta a essa. «Non mi fa paura la morte, mi fa paura il morire. Voglio scegliere io quando e come andarmene», aveva spiegato.

Una posizione maturata anche attraverso l’esperienza personale. Il giornalista aveva raccontato di essere stato accanto all’amico Mario Pirani fino alla fine, cercando di accompagnarlo senza accanimenti terapeutici e senza violare le leggi.

Del resto, il rapporto con la religione e con l’aldilà era stato uno dei temi ricorrenti della sua riflessione. Pur avendo scritto libri di grande successo sulla figura di Gesù, Augias non nascondeva il proprio scetticismo sull’esistenza di Dio e sulla vita dopo la morte. «Se ci fosse, l’avremmo già scoperto», era una delle sue risposte più nette sull’argomento.

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