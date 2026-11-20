Roma – “Corrado Augias mi ha chiamato cinque giorni fa. ‘Sto male’, ha esordito. ‘Mi hanno dato quindici, venti giorni’. Pensavo si riferisse a qualche malanno passeggero. E lui, con disarmante serenità, ha specificato che, no, parlava di quanto gli restava da vivere.



Non ho potuto far altro che cercare di mantenere quella leggerezza che aveva lui nel comunicarmelo. Un atteggiamento che a me, credente, ha colpito. Corrado mi ha ribadito la sua laicità. Un ateismo convinto, integrale. Nonostante ciò ha affrontato la morte con serenità.



Gli ho chiesto se potevo andare a trovarlo. E lui: ‘No, puoi fare di più. Con la mia famiglia stiamo organizzando la mia commemorazione. Mi farebbe piacere che tu partecipassi’. Mi ha chiesto di parlare e di suonare un paio di pezzi alla sua memoria.



Mi ha pregato, anche, di evitare le lungaggini. Perché, da mente organizzata qual era, stava calcolando alla perfezione i tempi della ‘scaletta’. Sorprendente, vero? Io, confesso, non sono capace di un tale distacco nel parlare della morte. Addirittura, durante quell’ultima telefonata, è venuta fuori anche qualche sua risata’.

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