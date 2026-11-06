Corruzione, arresti domiciliari per Gaetano Armao e Pierluigi Matta

Non erano prestiti, ma tangenti. La gip Giuseppa Zampino non ha creduto alla difesa di Gaetano Armao e ha deciso che l’esperto del presidente della Regione Schifani accusato di corruzione debba andare agli arresti domiciliari. Stessa misura ha firmato per il suo amico fidato, l’avvocato Pierluigi Matta, e per Luigi Zancla (presidente della “Samo onlus”). Rigettate invece le misure per il deputato regionale dell’Mpa Giuseppe Lombardo, Mario Lupo (presidente della “Samot onlus”) e per gli imprenditori Sergio Vella (della Seap Bio Energy), Giuseppe Argirò e Marco Gentile Malacarne (ex amministratore delegato ed ex co-direttore generale della Cva, la Compagnia valdostana delle acque).

Il 12 e il 13 ottobre scorsi, durante gli interrogatori, gli indagati avevano negato le contestazioni mosse dalla procuratrice aggiunta Francesca Mazzotto e dai sostituti Eugenio Faletra, Alessandro Macaluso e Andrea Zoppi. Oggi, la decisione, che accoglie l’impostazione della procura diretta da Maurizio de Lucia: secondo l’accusa, «c’era un modulo operativo stabile, riconoscibile e reiterato nel tempo attraverso il quale Gaetano Armao, soggetto titolare di plurime cariche pubbliche, e per quanto qui maggiormente rileva, esperto del presidente della Regione e presidente della Cts (la commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali – ndr), ha gestito i propri rapporti illeciti con diversi imprenditori». Gli imprenditori che puntavano ai favori di Armao stipulavano una consulenza con l’avvocato Matta. «Consulenze fittizie», accusano i pubblici ministeri. Poi, una parte dei soldi sarebbero finiti ad Armao, avvocato amministrativista e docente alla facoltà di Scienze politiche. Gli scambi di soldi sono stati documentati dalle telecamere piazzate dalla sezione Anticorruzione della squadra mobile all’interno dell’auto di Matta, altri scatti ritraggono Armao e il suo amico-socio che si scambiano soldi al Collegio San Rocco, sede della facoltà di Scienze politiche. Un’altra telecamera ha ripreso Armao mentre conservava i soldi all’interno del suo orologio a pendolo, nello studio .

«Non si è al cospetto di una relazione opaca soltanto perché coltivata in forme riservate o allusive – hanno scritto i pubblici ministeri – ma di una struttura relazionale consapevolmente organizzata in modo da frapporre, fra il pubblico agente destinatario finale dell’utilità e l’imprenditore corruttore, un soggetto formalmente terzo».

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