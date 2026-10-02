Corruzione, la Procura chiede misure cautelari per l’ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao e il deputato Giuseppe Lombardo: altri 7 indagati

La Procura di Palermo ha ordinato perquisizioni a casa e negli studi dell'ex vicepresidente Armao.

Palermo – Sono nove le persone coinvolte al momento in una nuova inchiesta per corruzione coordinata dalla Procura di Palermo, tra cui Gaetano Armao, avvocato, più volte assessore regionale, nonché – fino allo scorso agosto- presidente della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali. Sono in corso perquisizioni tra Palermo e Roma, in uffici pubblici, abitazioni e studi professionali. Le accuse sono di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione per l’esercizio della funzione.

La Procura ha chiesto misure cautelari non solo a carico di Armao, ma anche di Giuseppe Geremia Lombardo, 44 anni, deputato regionale dell’Mpa e nipote dell’ex presidente della Regione, Raffaele, del palermitano Pietro Luigi Matta, 70 anni, di Giuseppe Argirò, di Ventimiglia, 57 anni, di Benedetta Veruska Pierpaola Costanzo, di Catania, 54 anni, di Mario Lupo, palermitano di 64 anni, di Marco Malacarne Gentile, 46 anni di Aosta, di Sergio Vella, agrigentino di 57 anni, e di Luigi Zancla, 83 anni di Castroreale.

Le perquisizioni si sono rese necessarie in vista del deposito della richiesta di misura cautelare al gip che, come prevedono le nuove norme, nei prossimi giorni dovrà interrogare gli indagati prima di pronunciarsi sull’eventuale applicazione delle misure.

Come prevede la legge vista la professione dell’indagato, che è un avvocato, alle perquisizioni, che riguardano anche alcuni uffici regionali, sta presenziando un magistrato della Procura. L’attività investigativa è stata comunicata al consiglio dell’Ordine degli avvocati.

Armao è il marito dell’ex capo del Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, ed è stato assessore nel governo regionale di Raffaele Lombardo e poi ancora vice presidente della Regione e assessore all’Economia con il governo di Nello Musumeci fra il 2017 e il 2022.

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