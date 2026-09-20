Corsi di tango argentino a Ragusa e Modica

Le lezioni di prova il 24 e 28 settembre.
di Redazione
Ragusa – Imparare a ballare il Tango Argentino, lasciandosi guidare dalla passione, dall’abbraccio e dall’autenticità di una delle danze più affascinanti al mondo.
L’argentino Francisco Guille e Graziana Giannì, maestri professionisti offrono le lezioni di prova aperte a tutti i livelli principianti- intermedi- avanzati.
A Ragusa, giovedì 24 settembre alle ore 20:00, al Danzaperdire, Via Dante 119.
A Modica, lunedì 28 settembre alle ore 20:00, allAuditorium Antoniano, Piazza Libertà (vicino alla Chiesa del Sacro Cuore)
I corsi si terranno ogni giovedì a Ragusa e ogni lunedì a Modica.
Non occorre essere in coppia.
Contatti al 338 7474990.
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