Lettere in redazione
|
12/12/2025 13:39

Corso Umberto I a Modica, la percezione della qualità è indebolita. Serve un piano

array(0) { }

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

di Lettera firmata

Meteo: Modica 16°C Meteo per Ragusa

Modica – Passeggiare oggi lungo il Corso Umberto, il cuore storico e commerciale di Modica, significa attraversare un luogo che non riesce più a raccontare se stesso come un tempo. Un luogo che, pur mantenendo intatta la sua bellezza architettonica, appare sempre più svuotato di attenzione, di cura e di visione. Non serve puntare il dito contro qualcuno in particolare: basta osservare, con onestà, ciò che il Corso è diventato negli ultimi anni.

È sufficiente soffermarsi pochi minuti per notare come la presenza di stand e camioncini, nei fine settimana e nei giorni festivi, finisca per alterare l’aspetto estetico della via principale, mentre in alcune abitazioni i panni stesi, talvolta anche biancheria intima, svolazzano sulla strada, contribuendo a un’immagine complessiva che meriterebbe maggiore attenzione.

Il risultato è una sovrapposizione caotica di elementi che nulla hanno a che vedere con l’armonia urbana del centro storico, né con l’immagine che una città come Modica, Patrimonio dell’UNESCO, dovrebbe offrire a chi la vive quotidianamente e a chi la visita per la prima volta.

È altrettanto vero che le abitudini delle nuove generazioni sono profondamente cambiate, e il Corso Umberto, così come lo ricordavamo, non potrà più tornare. Ma proprio per questo, oggi più che mai, sarebbe necessario restituirgli una forma, una coerenza e una dignità capaci di accompagnare la città verso un futuro migliore.

Questa non è una protesta contro chi lavora onestamente: è un’analisi sul modo in cui regole non applicate, controlli sporadici e concessioni poco chiare possono trasformare il cuore di una città in uno spazio disordinato, quasi abbandonato.

L’impatto commerciale è evidente: negozi storici e non, che cercano di mantenere un’identità precisa e ordinata si ritrovano a convivere con scenari che ne indeboliscono la percezione di qualità, serietà e accoglienza. Anche l’esperienza dei cittadini ne risente, perché il decoro urbano è parte integrante della vivibilità quotidiana.

Basta guardare a città come Venezia o Roma, dove negli ultimi anni sono state introdotte normative più severe sulla presenza di stand e ambulanti in aree di alto valore storico, o restrizioni sul consumo di cibo in strada in aree tutelate, per comprendere come altre amministrazioni abbiano scelto di difendere i propri centri storici con interventi mirati, senza per questo penalizzare il lavoro di nessuno. L’obiettivo è sempre lo stesso: tutelare la bellezza, l’immagine e l’equilibrio degli spazi pubblici.

Il problema non è il singolo stand, né il singolo furgoncino: il problema è la totale assenza di un progetto coerente, di una linea amministrativa chiara, di un’attenzione costante verso ciò che rappresenta la porta d’ingresso della città.

Potrebbe interessarti anche...

Cara Ragusanews, il problema non è Modica bassa, il problema è il mercato globale

Cara Ragusanews, il problema non è Modica bassa, il problema è il mercato globale

Ed è proprio qui che si innesta un altro aspetto fondamentale: non sarà certo una festa organizzata una tantum, per portare per qualche ora più gente lungo il Corso, a risollevare le sorti di un luogo che necessita invece di un cambiamento culturale profondo. Alzare l’asticella e innalzare il livello culturale collettivo significa ritrovare un senso di decoro, di estetica, di rispetto per la storia e per le radici che ci appartengono.Il Corso Umberto dovrebbe essere il biglietto da visita di Modica, non un luogo dove tutto è lasciato al caso. È evidente che qualcosa debba cambiare.

Ed è proprio in questo contesto che spesso, sui social, si finisce per parlare male del Corso Umberto senza un’analisi approfondita, con giudizi affrettati e superficiali. Dovremmo invece avere tutti un po’ più rispetto dei nostri luoghi: sarebbe meglio, a volte, evitare di denigrare la propria città, soprattutto quando manca una reale comprensione del suo valore storico e culturale. Il Corso resta la culla della cultura modicana, il salotto elegante della città, un’eredità che merita protezione e consapevolezza, non disprezzo.

Con attenzione, regole chiare e la collaborazione di cittadini, commercianti e istituzioni, il Corso può ritrovare la sua eleganza e vitalità di un tempo, diventando ancora una volta un luogo di orgoglio per Modica e per chi la vive ogni giorno.

La domanda è: siamo in grado e, soprattutto, quando inizieremo a farlo?

Claudio Spoto

© Riproduzione riservata

Consigliati