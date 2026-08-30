Cosa è successo a Di Battista: i tre giorni di mal di testa e il viaggio nell’entroterra cubano

L’Avana – Il mal di testa lo tormentava da tre giorni. Un fastidio incessante, ma non al punto da fermarlo. Alessandro Di Battista stava proseguendo con il suo fidato autista, senza troupe, il suo viaggio nell’entroterra cubano.

Venerdì sera, il malore e la perdita di conoscenza. Il ricovero immediato all’ospedale di Santa Clara, città simbolo della Revolución. Dopo diverse ore, il «risveglio» e il trasferimento in un ospedale più attrezzato all’Avana, per ulteriori accertamenti.

Alessandro Di Battista, ex deputato e voce critica del Movimento 5 Stelle, 48 anni compiuti il 4 agosto, è in condizioni critiche a Cuba, dove stava lavorando per una serie di reportage e docu-video. «Le autorità cubane e l’Ambasciata d’Italia a Cuba sono a conoscenza della situazione e stanno fornendo la dovuta attenzione e monitoraggio», è lo scarno comunicato girato da Carlos Javier Gutiérrez Monteagudo, Primo segretario all’Ambasciata cubana in Italia.

Secondo alcune indiscrezioni, Di Battista ha perso conoscenza, colpito da un ictus, ma dopo diverse ore ha ripreso i sensi ed è riuscito a parlare con i medici prima di essere trasferito in ambulanza verso la capitale. Tra Santa Clara e l’Avana ci sono «solo» 300 chilometri che a Cuba, però, equivalgono ad almeno quattro ore di strada. «Di Battista è rimasto vigile per tutto il tragitto e darà sue notizie appena possibile», assicuravano in serata da Cuba. All’arrivo, è stato sottoposto ad una Tac con contrasto per verificare le sue condizioni.

Ancora non è chiara l’origine del malore, anche se nei palazzi romani circolavano molte voci sulla gravità del suo caso. L’ospedale Hermanos Almeijeras, dove è stato alla fine ricoverato, è il più famoso e attrezzato ospedale di livello terziario di Cuba, anche se come tutte le altre strutture sanitarie dell’isola soffre gravi carenze, provocate soprattutto dal decennale embargo economico degli Usa e dal durissimo embargo economico decretato dall’amministrazione Trump per soffocare il regime (e il popolo cubano).

Fondato da Fidel Castro nel 1982, nel quartiere di San Lazaro, e dedicato ai fratelli rivoluzionari Ameijeiras, l’ospedale è un centro di eccellenza per oncologia, cardiologia e chirurgia mininvasiva. Il governo italiano ha garantito la «massima attenzione» al suo caso. «Prego per la sua salute. Il ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria», ha assicurato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La moglie di Di Battista, Sahra Lahouasnia, è partita oggi da Roma per raggiungerlo all’Avana.

L’ambasciatrice a Cuba, Simona De Martino, ha seguito personalmente il trasferimento verso l’Avana e l’Italia ha messo a disposizione un volo sanitario per il rimpatrio di Di Battista, appena le sue condizioni lo permetteranno. «È necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano e che il trasporto non comporti rischi per la sua salute», spiegavano ieri fonti di Palazzo Chigi. «L’eventuale trasferimento sarà quindi valutato dai medici sulla base delle condizioni cliniche del paziente».

In serata, prima dell’esito della Tac, i medici cubani avevano però sconsigliato un viaggio così lungo. Almeno per il momento. Vicepresidente dell’associazione «Schierarsi», Di Battista aveva ottenuto dalle autorità cubane, in genere molto restie a dare visti di ingresso a reporter & simili curiosi (e la scrivente ne sa purtroppo qualcosa), l’autorizzazione a girare dei video e a raccontare l’isola per il quotidiano Il Fatto Quotidiano.

«Da anni è tornato a fare il giornalista con numerose inchieste e anche in questa occasione si trovava sull’isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TvLoft dal titolo La polvere del mondo», ha spiegato su X Peter Gomez, direttore del sito online del Fatto, che si è detto «preoccupato». Di Battista lavora anche per «Dimartedì» su La7, Sky Atlantic e The Post Internazionale. Ora, il compito più difficile. Dimostrare che la sanità a Cuba, nonostante il durissimo embargo americano e i black out che durano spesso quasi tutto il giorno, resta un’eccellenza. Anche per lui. Potrebbe interessarti anche... Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «È in gravi condizioni»

© Riproduzione riservata