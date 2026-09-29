Covid, casi in aumento. L’allarme dell’epidemiologo francese: «Fenomeno mondiale di recrudescenza dell’epidemia»

Parigi –

Come ogni anno, il Covid ritorna. E in Francia il numero di casi del virus è in lieve aumento. Secondo l’ultimo bollettino pubblicato da Santé publique France il 23 settembre, durante la settimana dal 14 al 20 settembre, come riportato da Paris Match, il numero di visite dai medici di base per il Covid-19 è in aumento (+ 76% rispetto al rapporto con la settimana precedente) per tutte le fasce d’età.

Le similitudini con l’epoca del Covid

Durante la parte relativa alle emergenze legate al sospetto di Covid-19, la rete Oscour ha riportato un tasso del 16% rispetto allo stesso periodo rispetto alla settimana precedente rispetto ai bambini e al 67% rispetto agli adulti.

Il professore Antoine Flahault, epidemiologo e professore di sanità pubblica dell’Università Paris-Cité, risponde alle domande di Paris Match.

Dobbiamo preoccuparci dell’aumento dei casi di Covid-19 in questo periodo di rientro?

«Si registra effettivamente un aumento dei casi, accompagnato da una crescita di diversi indicatori: dagli accessi al pronto soccorso fino alle visite dai medici di base. Questo incremento generale dei casi si osserva in tutta Europa, ma anche negli Stati Uniti e in Asia. È un fenomeno molto globale di ripresa dell’epidemia, che ricorda quello che abbiamo già conosciuto nello stesso periodo degli ultimi anni».

Chi può essere a rischio?

«I pazienti vulnerabili, gli immunodepressi, le persone anziane o delle donne incinte. Per queste ultime, l’infezione legata al Covid può talvolta causare aborti spontanei», prosegue il professore francese.

Mentre «per la maggior parte delle persone questo virus resta una piccola influenza, per chi è vulnerabile può essere molto più aggressivo».

Ci sono nuove varianti?

«In Francia non abbiamo una risposta precisa – prosegue l’epidemiologo -. Non ho visto una particolare variante virale identificata nel Paese, a differenza, per esempio, dei nostri vicini spagnoli e tedeschi. Al momento riteniamo che si tratti di nuove sottovarianti di Omicron, che conosciamo in Europa dal gennaio 2022. Oggi ne esistono diverse migliaia. Sono più trasmissibili e riescono a superare più facilmente le barriere immunitarie, il che spiega queste nuove ondate di contagi».

I vaccini anti-Covid sono efficaci contro queste varianti?

«Il vaccino per il Covid, a differenza dell’influenza, non viene completamente adattato ogni anno in base alle varianti presenti. È per questo che non è totalmente efficace contro la trasmissione. La vaccinazione serve a proteggere dalle forme gravi della malattia ed è quindi importante vaccinare le popolazioni più vulnerabili. Constatiamo che è efficace perché le forme gravi e i ricoveri legati al Covid sono più rari. Per quanto riguarda le persone che non presentano particolari comorbilità o deficit immunitari, non si osserva una ripresa significativa dei ricoveri ospedalieri».

C’è resistenza alle vaccinazioni?

«Nel Regno Unito, per esempio, esiste una sorta di cultura vaccinale che è molto più forte rispetto a quella francese. In Francia, l’OMS raccomanda una copertura vaccinale contro l’influenza del 75% tra le persone vulnerabili, in particolare tra gli over 65. Questo tasso viene pienamente raggiunto Oltremanica, mentre in Francia si attesta intorno al 50%. Ed è ancora più basso per il vaccino anti-Covid. Di fatto, si osserva che il richiamo vaccinale non suscita particolare interesse tra i francesi, anche tra quelli più vulnerabili o a rischio».

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