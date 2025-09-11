Covid, picco di casi a Catania

Catania – Un incremento dei casi di Covid che corrisponde ancora una volta al periodo estivo e questo contrasta con un virus cosiddetto influenzale che dovrebbe avere maggiore diffusione nel periodo autunnale ed invernale. A Catania c’è un picco di casi e al Cannizzaro ci sono cinque ricoveri su sedici posti letto.

Il Covid è l’espressione di due nuovi ceppi, uno dei quali sta circolando moltissimo in tutta Europa. Sono tanti infatti gli italiani che sono tornati dalle vacanze estere con questa infezione.

