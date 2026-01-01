Crans Montana, disperso Giovanni Tamburi di 16 anni: era nel bar Le Constellation. La mamma: «Aiutatemi a ritrovarlo»

Il ragazzo aveva il telefono scarico e la famiglia ha perso le sue tracce

Svizzera – Giovanni Tamburi, sedicenne italiano, è attualmente disperso dopo la strage di Crans-Montana dove hanno perso la vita decine di persone. E’ la madre, Carla Masiello, di Bologna, a lanciare un appello dopo aver perso i contatti con con il ragazzo, che si trovata in Svizzera con il padre e ieri sera si trovava al bar Le Constellation prima dell’esplosione.

«Stiamo chiamando tutti gli ospedali, ma nessuno sa niente, anche perché chi arriva è in pessime condizioni.

Aiutatemi a ritrovare mio figlio», chiede la madre disperata. Le parole sono rilanciate da Repubblica. Giovanni era uscito con degli amici e sono andati a Le Constellation. «Aveva il cellulare scarico, un amico mi ha detto che sono scappati dopo che è scoppiato l’incendio, poi a un certo punto non l’ha più visto. Giovanni aveva al collo una catenina d’oro con l’immagine di una madonnina», aggiunge la madre.

I dispersi italiani

Sono sedici gli italiani dispersi dopo la tragedia. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando a Sky Tg24, sottolineando che risulta «difficile il riconoscimento» dei feriti.

