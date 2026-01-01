Crans-Montana, strage di Capodanno: 47 morti. L’ambasciatore: 13 italiani feriti, ancora 6 dispersi. I NOMI

Svizzera – È pesantissimo il bilancio dell’esplosione che nella notte ha devastato un bar della località sciistica di lusso di Crans-Montana, in Svizzera. Sarebbero almeno 47 i morti e 115 i feriti, la maggior parte molto giovani e stranieri. Anche italiani coinvolti: sono una dozzina i feriti e 6 i dispersi. “La pista che privilegiamo è quella di un incendio che ha provocato un esplosione”, ha affermato nel corso di una conferenza stampa Beatrice Pilloud, procuratrice del Canton Vallese, nel corso di una conferenza stampa. “L’incidente è avvenuto solo poche ore fa, al momento non posso commentare i dettagli – ha detto – l’indagine stabilirà se le norme di sicurezza sono state rispettate”.

Ambasciatore Cornado: “Ancora sei italiani dispersi”

Sono ancora sei gli italiani che risultano dispersi dopo la tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio si è propagato all’interno di un locale la notte di Capodanno. Lo ha dichiarato al Tg1 l’ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado. Il precedente bilancio fornito dall’ambasciatore parlava di 19 dispersi.

I nomi: dieci dispersi segnalati dalle famiglie, quindici ricoverati identificati

Dalla tenda informativa allestita dalla Farnesina a Crans-Montana è arrivata la prima, dolorosa lista. Secondo quanto raccolto sul posto dai familiari e condiviso con i funzionari italiani, sono dieci i nomi di dispersi già segnalati:

Achille Osvaldo Giovanni Barosi (nato il 17/07/2009) Riccardo Minghetti (02/09/2009) Chiara Costanzo (05/06/2009) Lisa Pieropan (09/12/1998) Giovanni Raggini (26/09/1997) Juliette Doronzo (23/12/1999) Giovanni Tamburi (21/12/2009) Linda Cavallaro (23/10/2003) Alessandra Galli Demin (05/02/1970) Giuliano Biasini

Accanto all’elenco dei dispersi, risultano al momento 15 italiani ricoverati in diversi ospedali: tra questi, i nomi che le famiglie e le autorità sono riuscite a confermare includono Leonardo Bove, Eleonora Palmieri (ospedale di Sion), Antonio Lucia (ospedale di Losanna), Filippo Leone Grassi (ospedale di Losanna), Francesca Nota (ospedale di Zurigo), Manfredi Marcucci (ospedale di Sion) e Talingdan Kian Kaiser. Per ragioni di privacy e per l’instabilità del quadro clinico, non tutti i nominativi vengono diffusi pubblicamente; si tratta di informazioni che potrebbero essere aggiornate con il progredire delle verifiche.

