Crede di avere un attacco di appendicite ma partorisce in ambulanza

Londra – Una donna britannica che pensava di avere un attacco di appendicite è rimasta sconvolta quando ha scoperto di essere in travaglio e ha dato alla luce un bambino sul retro di un’ambulanza. “Ero senza parole, non riuscivo a credere a quello che era appena successo”, ha raccontato Megan Isherwood, 26 anni, alla Southwest News Service. “Non avevo pancia, nessun sintomo, è semplicemente arrivato dal nulla“.

Isherwood, che credeva che il padre del bambino fosse un uomo con cui non ha una relazione, ha descritto la difficoltà iniziale nel comprendere l’accaduto: “Faticavo a capire cosa fosse successo. Mi chiedevo, da dove sei venuto?”. Nonostante lo shock, la giovane madre ha detto di essersi subito affezionata al piccolo Jaxson: “Sta andando benissimo, è un miracolo”.

La donna si era svegliata la mattina del 9 settembre con forti dolori al fianco destro e aveva iniziato a vomitare sangue. Pensando fosse qualcosa di grave, aveva chiamato un’ambulanza. I paramedici, notando il dolore localizzato e il battito accelerato, avevano ipotizzato un’appendicite e l’avevano portata all’ospedale locale. Mentre aspettava di essere visitata, però, ha iniziato a perdere molto sangue: “C’erano quindici medici intorno a me che cercavano di capire cosa stesse succedendo”, ha ricordato la donna di Blackburn. Dopo una TAC e un’ecografia, i medici hanno individuato “una testa e un piede”. È stata quindi trasferita d’urgenza all’ospedale di Burnley, dove c’era il reparto di ostetricia.

Durante il tragitto, il travaglio è progredito rapidamente. “Dovevo solo spingere”, ha raccontato Isherwood. “Poi mi hanno detto “congratulazioni, è un maschietto”. Il neonato, nato prematuro, era cianotico e non respirava, ma i paramedici sono riusciti a rianimarlo. Sia la madre che il figlio, ricoverati in terapia intensiva neonatale con diagnosi di sepsi, si sono poi completamente ristabiliti e sono tornati a casa il 25 settembre.

