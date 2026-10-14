Cristian cade con la moto e muore a 22 anni

Messina – Un 22enne del Benin, Cristian Alabi, è morto al Policlinico di Messina dove era stato trasferito in seguito ai gravi traumi riportati per un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi alla circonvallazione di Sant’Agata di Militello, dove era residente da anni. Era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata, che avrebbe preso in prestito, quando avrebbe perso il controllo della moto cadendo pesantemente sull’asfalto. Cristian giocava a calcio con la Fc Tirrenica.

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