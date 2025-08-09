Cristiano De Andrè canta De Andrè a Marina di Modica

Modica – Grande attesa stasera a Marina di Modica per The Kolors. La band, tra le più amate degli ultimi anni, infiammerà il pubblico dell’Auditorium Mediterraneo con un live travolgente che ha fatto registrare il tutto esaurito in poco tempo. Ma l’estate di “In Teatro Aperto 2025”, la stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, è appena cominciata. Mercoledì 13 agosto sarà la volta di un altro nome di spicco della programmazione. Sempre sullo stesso palco, alle ore 21.45, salirà Cristiano De André con il suo intenso concerto “De André canta De André”. Ad accompagnarlo, una formazione d’eccellenza: Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria. Un evento che è molto più di un omaggio: è un viaggio intimo e profondo nell’universo poetico di Fabrizio De André, riletto con rispetto e straordinaria sensibilità dal figlio Cristiano, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano. È un incontro di generazioni, un racconto in musica, una riflessione sull’eredità artistica e umana di uno dei più grandi cantautori italiani. Un itinerario emozionale nel repertorio immortale di Faber, rivissuto con voce, cuore e memoria. Cristiano De André, abile polistrumentista, guiderà il pubblico con chitarra, bouzouki, pianoforte e violino, intrecciando narrazione e melodia, storia e sentimento. Sarà una serata ricca di memoria, poesia e struggente attualità, da vivere e cantare ad un’unica voce, sotto il cielo stellato di Marina di Modica. Produzione DalVivo Produzioni, Trident Music, AssoConcerti. Biglietti al botteghino del Teatro Garibaldi, e online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/de-andre-best-live-tour-modica e su https://www.ticketone.it/event/cristiano-de-andre-de-andre-canta-de-andre-best-of-tour-2025-teatro-g-mannino-ex-mediterraneo-19966184/. Ad anticipare questo appuntamento, martedì 12 agosto alle ore 22.00, sarà “Italia ’90 – Notte Italiana Disco”. Piazza Mediterraneo si trasformerà in una gigantesca pista da ballo per una serata a ingresso gratuito pensata per far rivivere la magia degli anni Novanta. Atmosfere retrò, giochi di luce e le hit più amate di un decennio indimenticabile faranno da colonna sonora a una festa sotto le stelle, all’insegna del divertimento più autentico. E per chi desidera trascorrere la vigilia di Ferragosto immerso nella magia del rock più iconico, l’appuntamento è per giovedì 14 agosto alle ore 22.00 con “Queentessenza – The Best Queen Live Show”, uno spettacolo-tributo alla leggendaria band di Freddie Mercury. Un evento gratuito dal forte impatto sonoro ed emotivo, che ripercorrerà i capolavori dei Queen con fedeltà, intensità e una carica scenica straordinaria. Da “Bohemian Rhapsody” a “We Are the Champions”, ogni brano sarà un invito a cantare, emozionarsi e lasciarsi travolgere dall’energia inconfondibile del un mito senza tempo dei Queen. «La presenza di Cristiano De André a Modica è un privilegio per la nostra città e un tassello prezioso di questa stagione estiva – commentano il presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, Maria Monisteri, e il sovrintendente Tonino Cannata – “In Teatro Aperto” non è solo una rassegna di musica e teatro, è un progetto culturale che porta sul nostro territorio esperienze artistiche di altissimo livello, compresi gli eventi gratuiti realizzati grazie al sostegno del Comune di Modica, della Regione Siciliana e dell’Assemblea Regionale Siciliana, con il prezioso supporto dell’onorevole Ignazio Abbate». La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana grazie al supporto dell’on. Ignazio Abbate, del Libero Consorzio di Ragusa, e ha il supporto dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa di Agata Cappello e Cristiano Battaglia s.r.l.. La prevendita dei biglietti è attiva al botteghino del teatro e online su www.ciaotickets.com e www.ticketone.it. Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica e il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it.

