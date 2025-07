Cristiano Malgioglio: “Sarò presto sposaaa”

Cristiano Malgioglio, ottant’anni compiuti ad aprile, non smette mai di sorprendere: il cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano, nato a Ramacca, orgogliosamente catanese e “cittadino del mondo” ieri sera è stato protagonista indiscusso sul palco della prima puntata di “Cornetto Battiti Live”, il programma in onda su Canale 5 registrato a Molfetta, in Puglia. Presentato in grande stile dalla conduttrice Ilary Blasi, Malgioglio non si è risparmiato e – così come aveva fatto durante la puntat finale di “Amici” e la scorsa primavera ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” ha rilanciato sul suo imminente matrimonio con il giovane fidanzato di nazionalità turca Onur. «Ragazzi, fatemi gli auguri! Presto sarò sposaaaaa…». E ancora: «L’ho detto a Silvia Toffanin. Il matrimonio? A novembre, ma non so di quale anno…».

L’incontro con l’imprenditore turco, 42 anni, è stato casuale: la loro storia è iniziata nel 2020 a piazza Taksim, nel cuore di Istanbul, mentre Malgioglio era alla ricerca di un tappeto.

Applausi e pubblico in delirio, quindi, per Cristiano che indossando un kimono giapponese bianco e nero ne ha rivendicato la preziosa provenienza: «Arriva tutto da Tokyo…» ha specificato con soddisfazione. Ma quando Ilary Blasi gli ha chiesto se anche i guanti fossero del paese dell’estremo Oriente, il cantante ha ammesso di averli acquistati per pochi euro «dai cinesi…».

