Condividi "Cristina Chiabotto in vacanza tra Noto e Siracusa" sui social

Noto – Cristina Chiabotto, ex Miss Italia e conduttrice televisiva, ha scelto infatti di trascorrere alcuni giorni di vacanza tra Noto e Siracusa, condividendo con i propri follower alcuni dei momenti del suo soggiorno.

A Noto la Chiabotto si è concessa una passeggiata lungo corso Vittorio Emanuele,. L’ex reginetta di bellezza ha immortalato la sua visita con alcuni scatti che la ritraggono sul corso principale, con alle spalle il Santuario Mariano dell’Immacolata.

La serata netina è poi proseguita all’insegna dell’enogastronomia. Attraverso le storie pubblicate sui social, Cristina Chiabotto ha condiviso alcuni momenti della cena al ristorante “Manna”.

Il viaggio è continuato anche a Siracusa, con una visita nell’isola di Ortigia. Qui l’ex Miss Italia ha passeggiato tra le vie del centro storico, soffermandosi nella splendida piazza Duomo,. Immancabile anche il passaggio attraverso la storica Porta Marina, antico ingresso monumentale di Ortigia.

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