Cristina Colturi morta a Tenerife in un incidente con il parapendio

Tenerife – Un incidente con il parapendio a Tenerife, dove si era trasferita da un anno, è costato la vita a Cristina Colturi, 28 anni, originaria di Castelnuovo Bozzente, in provincia di Como. La giovane è precipitata durante un volo con un istruttore il 7 marzo scorso. Ricoverata in condizioni critiche, è morta nella giornata di domenica. I familiari, come avrebbe voluto la giovane, hanno donato gli organi.

l volo in parapendio, come spiegato al quotidiano La Provincia di Como dal fratello della vittima, era un regalo di Natale del compagno della 28enne. La giovane aveva già provato l’attività a casa e avrebbe voluto ripetere l’esperienza.

Venerdì scorso il volo e la caduta sulla spiaggia della Enramada. Ferito in modo non grave l’istruttore. Cristina invece è apparsa subito in condizioni critiche. Trasferita all’ospedale Nuestra Señora de la Candelaria e sottoposta a un intervento chirurgico, purtroppo non ce l’ha fatta. Sull’isola per assisterla sono arrivati da Castelnuovo Bozzente i familiari, che hanno poi dato l’assenso all’espianto degli organi.

Cristina, che a Tenerife lavorava come armocromista in un hotel, aveva già vissuto in altre città europee prima di trasferirsi sull’isola dove, come da sua espressa volontà, sarà ora sepolta.

